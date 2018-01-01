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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1393139413951396

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:57

Только что Кличко купил дом на Б.Хмельницкого 34Б за 37,1 млн.грн - 1419 квадратов
26 тыс.грн / кв.м.

А вы продолжайте дальше верить КМДА ))

https://zakupki.prom.ua/ru/auctions-dgf ... fT0V7lJh74

Фирма Вита-Плюс принадлежит Кличко))))))))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:10

Патон просит немедленно реконструировать мост Патона

Патон предостерегает, что дальнейшее затягивание данного процесса может привести к разрушению моста или его аварийной остановке. "В результате этого может быть потерян не только памятник архитектуры, которым является мост имени Е.О. Патона, но и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в Киеве", — отметил академик.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:13

Пишут что завтра будет поданя на уволбнение Кличка, а сегодня Кличко купил дом во дворе своей гостиницы ...чудесно....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:22

  Xenon написав:
Патон просит немедленно реконструировать мост Патона

Патон предостерегает, что дальнейшее затягивание данного процесса может привести к разрушению моста или его аварийной остановке. "В результате этого может быть потерян не только памятник архитектуры, которым является мост имени Е.О. Патона, но и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в Киеве", — отметил академик.

сам построил - хай сам и чинит! :)))
sequence
 
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