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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1393139413951396

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:04

Привет Укрбудовским инвесторам ))

Сегодня глава офиса президента Богдан на прессухе заявил что передает данные о коррупции Кличка в правоохранительные органы. Среди перечня дел фигурирует Шулявский мост и фамилия Микитася.

https://censor.net.ua/video_news/314028 ... ieve_video

"Это перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Мы читаем: строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 8 млрд гривен выиграла фирма-прокладка, которая перечисляла деньги подрядчику Кузницы на Рыбальском; тендер на Шулявский мост выиграла фирма, принадлежащая другу Кличко - скандальному застройщику Максиму Микитасягу; стеклянный мост был построен и введен в эксплуатацию, а при строительстве его бюджет был разворован господином Столаром, компания которого его строила - пустышка с капиталом в 7000 тыс. грн. Все эти факты обнародованы в интернете мы сегодня подаем в правоохранительные органы для их проверки", - заявил Богдан. Источник: https://censor.net.ua/v3140289
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:13

  zzzzzz написав:Привет Укрбудовским инвесторам ))
..

астанавите их кто-то или забашляйте! :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:28

  sequence написав:
  zzzzzz написав:Привет Укрбудовским инвесторам ))
..

астанавите их кто-то или забашляйте! :)


Скоро плюсы могут начать мочилово всех "дружбанов" кличка и столара, и микитася....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:13

Обменки доллары по 25 даже не хотят покупать, курс уже ниже 25 ушел....
Думаю в ОП сечас очереди инвесторов с котлетами стоят , главное продолжать делать завления что скоро цена еще на 10-20% выростет :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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