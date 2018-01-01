Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Это перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Мы читаем: строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 8 млрд гривен выиграла фирма-прокладка, которая перечисляла деньги подрядчику Кузницы на Рыбальском; тендер на Шулявский мост выиграла фирма, принадлежащая другу Кличко - скандальному застройщику Максиму Микитасягу; стеклянный мост был построен и введен в эксплуатацию, а при строительстве его бюджет был разворован господином Столаром, компания которого его строила - пустышка с капиталом в 7000 тыс. грн. Все эти факты обнародованы в интернете мы сегодня подаем в правоохранительные органы для их проверки", - заявил Богдан. Источник: https://censor.net.ua/v3140289