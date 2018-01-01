Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Это перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Мы читаем: строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 8 млрд гривен выиграла фирма-прокладка, которая перечисляла деньги подрядчику Кузницы на Рыбальском; тендер на Шулявский мост выиграла фирма, принадлежащая другу Кличко - скандальному застройщику Максиму Микитасягу; стеклянный мост был построен и введен в эксплуатацию, а при строительстве его бюджет был разворован господином Столаром, компания которого его строила - пустышка с капиталом в 7000 тыс. грн. Все эти факты обнародованы в интернете мы сегодня подаем в правоохранительные органы для их проверки", - заявил Богдан. Источник: https://censor.net.ua/v3140289
zzzzzz написав:Скоро плюсы могут начать мочилово всех "дружбанов" кличка и столара, и микитася..
Роль ТВ в мочилове сомнительна у Пети 5 канал и Прямой, на Прямом мочат с утра до вечера ..и без толку у Медведя уже три канала, трындят в формате вечернего ток шоу с утра до вечера. Натрындели голоса всего в Донецкой и Луганской области, оттуда 13%. Важнее дела, чем слова. Зеля поручил разобраться по проблемам Аркады-ждем результат с учётом верховенства права. Заодно посмотрим правильно ли строят Рыбальский на землях Кузни.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Патон просит немедленно реконструировать мост Патона
Патон предостерегает, что дальнейшее затягивание данного процесса может привести к разрушению моста или его аварийной остановке. "В результате этого может быть потерян не только памятник архитектуры, которым является мост имени Е.О. Патона, но и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в Киеве", — отметил академик.
zzzzzz написав:Обменки доллары по 25 даже не хотят покупать, курс уже ниже 25 ушел.... Думаю в ОП сечас очереди инвесторов с котлетами стоят , главное продолжать делать завления что скоро цена еще на 10-20% выростет
Чем сильнее сейчас упадет, тем выше выстрелит осенью. Запомните этот твит.
zzzzzz написав:Скоро плюсы могут начать мочилово всех "дружбанов" кличка и столара, и микитася..
Роль ТВ в мочилове сомнительна у Пети 5 канал и Прямой, на Прямом мочат с утра до вечера ..и без толку у Медведя уже три канала, трындят в формате вечернего ток шоу с утра до вечера. Натрындели голоса всего в Донецкой и Луганской области, оттуда 13%. Важнее дела, чем слова. Зеля поручил разобраться по проблемам Аркады-ждем результат с учётом верховенства права. Заодно посмотрим правильно ли строят Рыбальский на землях Кузни.
zzzzzz написав:Обменки доллары по 25 даже не хотят покупать, курс уже ниже 25 ушел.... Думаю в ОП сечас очереди инвесторов с котлетами стоят , главное продолжать делать завления что скоро цена еще на 10-20% выростет
Чем сильнее сейчас упадет, тем выше выстрелит осенью. Запомните этот твит.
Макс, твои прогнозы мы помним на политической ветке