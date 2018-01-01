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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:37
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
Скоро плюсы могут начать мочилово всех "дружбанов" кличка и столара, и микитася..
Роль ТВ в мочилове сомнительна
у Пети 5 канал и Прямой, на Прямом мочат с утра до вечера ..и без толку
у Медведя уже три канала, трындят в формате вечернего ток шоу с утра до вечера. Натрындели голоса всего в Донецкой и Луганской области, оттуда 13%.
Важнее дела, чем слова.
Зеля поручил разобраться по проблемам Аркады-ждем результат с учётом верховенства права.
Заодно посмотрим правильно ли строят Рыбальский на землях Кузни.
Есть рейтинговые каналы, а есть помойные. А если вместе с мочиловом добавляется заявление из офиса президента, плюс уголовные дела то это уже не слабо.
Ждем открытие уголовных дел от ДБР
Живите своим умом!
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