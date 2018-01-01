Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Скоро плюсы могут начать мочилово всех "дружбанов" кличка и столара, и микитася..
Роль ТВ в мочилове сомнительна у Пети 5 канал и Прямой, на Прямом мочат с утра до вечера ..и без толку у Медведя уже три канала, трындят в формате вечернего ток шоу с утра до вечера. Натрындели голоса всего в Донецкой и Луганской области, оттуда 13%. Важнее дела, чем слова. Зеля поручил разобраться по проблемам Аркады-ждем результат с учётом верховенства права. Заодно посмотрим правильно ли строят Рыбальский на землях Кузни.
Есть рейтинговые каналы, а есть помойные. А если вместе с мочиловом добавляется заявление из офиса президента, плюс уголовные дела то это уже не слабо. Ждем открытие уголовных дел от ДБР
zzzzzz написав:Обменки доллары по 25 даже не хотят покупать, курс уже ниже 25 ушел.... Думаю в ОП сечас очереди инвесторов с котлетами стоят , главное продолжать делать завления что скоро цена еще на 10-20% выростет
Чем сильнее сейчас упадет, тем выше выстрелит осенью. Запомните этот твит.
Макс, твои прогнозы мы помним на политической ветке
Это были не прогнозы - это были надежды на лучшее, на победу разума. К сожалению вообще не оправдались. А вот это уже прогноз.