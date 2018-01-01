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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1394139513961397

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:37

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Скоро плюсы могут начать мочилово всех "дружбанов" кличка и столара, и микитася..

Роль ТВ в мочилове сомнительна
у Пети 5 канал и Прямой, на Прямом мочат с утра до вечера ..и без толку
у Медведя уже три канала, трындят в формате вечернего ток шоу с утра до вечера. Натрындели голоса всего в Донецкой и Луганской области, оттуда 13%.
Важнее дела, чем слова.
Зеля поручил разобраться по проблемам Аркады-ждем результат с учётом верховенства права.
Заодно посмотрим правильно ли строят Рыбальский на землях Кузни.



Есть рейтинговые каналы, а есть помойные. А если вместе с мочиловом добавляется заявление из офиса президента, плюс уголовные дела то это уже не слабо.
Ждем открытие уголовных дел от ДБР
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Глянул я лендлордов в Московии... Странно что Макс променял Киев на Москву...
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Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:Странно что Макс променял Киев на Москву...

То вы что-то путаете
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:11

  Faceless написав:
  Понаехал написав:Странно что Макс променял Киев на Москву...

То вы что-то путаете

Так вроде ж говорили, что он туда с чемоданами после победы Зе... Но может и путаю. Тогда сорри.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:12

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Обменки доллары по 25 даже не хотят покупать, курс уже ниже 25 ушел....
Думаю в ОП сечас очереди инвесторов с котлетами стоят , главное продолжать делать завления что скоро цена еще на 10-20% выростет :mrgreen:

Чем сильнее сейчас упадет, тем выше выстрелит осенью. Запомните этот твит.


Макс, твои прогнозы мы помним на политической ветке :mrgreen:

Это были не прогнозы - это были надежды на лучшее, на победу разума. К сожалению вообще не оправдались. А вот это уже прогноз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:22

  Понаехал написав:Глянул я лендлордов в Московии... Странно что Макс променял Киев на Москву...
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Это комната вместе с женщиной сдается. Поэтому дорогова-то. Без женщины - дешевле.
Но я в Москву не поеду. Москва слезам не верит, а я поныть люблю. Израиль - другое дело.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:33

  airmax78 написав:Но я в Москву не поеду. Москва слезам не верит, а я поныть люблю. Израиль - другое дело.

А в Израиль кем, туристом?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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