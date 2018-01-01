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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2019 18:25
США - конечный пункт назначения любого нормального репатрианта.
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airmax78
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Додано: Вів 30 лип, 2019 18:27
ihorkyiv написав: airmax78 написав:
Репатриантом
shapo написав:
А в Израиль кем, туристом?
.
О-о-о, а я думаю, кого мені ваша поведінка у відносинах з орендодавцем нагадує ?? Так ві іх чєлаффєк !!! Прийміть щиру пораду: вам ТУДИ не можна. За першої спроби не відчинити двері лендлорду, з яким домовилися про зустріч на квартирі, вам у Хайфі цього ж дня наймані квартировласником тітоньки Циля і Пєся зроблять обрізання по самі "помідори". Хіба вам у Києві за "кидалово" хтось погрожував змінити ваш розмовний баритон на фальцет ?? Тож продовжуйте тут без негативних наслідків для здоров"я займатися улюбленою справою. У нас квартировласники терплячіші.
Вы думаете мне удовольствие доставляет так себя вести? Я вынужден это делать. Иначе тьма накроет мир и в нем воцарится Трибека - угнетатель и осквернитель.
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airmax78
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Додано: Вів 30 лип, 2019 18:30
airmax78 написав:
США - конечный пункт назначения любого нормального репатрианта.
я вам не скажу за все США, но в Техас стоит ехать. Пляжи не Флорида, но жизнь комфортна.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 18:35
Можно начинать новую ветку,уезд кроссовок на историческую родину,попутно будут новые ветки,как жить на социал мамы без просмотра Интера,как найти достойную замену АТБ и красным ценникам,какие волшебные улицы без кондёров,но с недвижкой по 5-10 кило денег за квадрат.
По теме,реально для продаванов вторички загвосдка с этим падающим курсом доллара,многие присматривались к продаже прелести и перекид в новострой,надо повышать цену в у.е.,а то на первичный шлак не хватит.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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