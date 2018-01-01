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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1395139613971398

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:25

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Репатриантом.

Давай лучше к нам. В Одессу. :)

Как раз для вас начали строить дом...
https://en.wikipedia.org/wiki/Odessa,_Texas#/media/File:Stonehenge_at_University_of_Texas_at_the_Permian_Basin_Picture_1851.jpg

:mrgreen:

США - конечный пункт назначения любого нормального репатрианта.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:27

  ihorkyiv написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:А в Израиль кем, туристом?

Репатриантом.

О-о-о, а я думаю, кого мені ваша поведінка у відносинах з орендодавцем нагадує ?? Так ві іх чєлаффєк !!! Прийміть щиру пораду: вам ТУДИ не можна. За першої спроби не відчинити двері лендлорду, з яким домовилися про зустріч на квартирі, вам у Хайфі цього ж дня наймані квартировласником тітоньки Циля і Пєся зроблять обрізання по самі "помідори". Хіба вам у Києві за "кидалово" хтось погрожував змінити ваш розмовний баритон на фальцет ?? Тож продовжуйте тут без негативних наслідків для здоров"я займатися улюбленою справою. У нас квартировласники терплячіші.

Вы думаете мне удовольствие доставляет так себя вести? Я вынужден это делать. Иначе тьма накроет мир и в нем воцарится Трибека - угнетатель и осквернитель.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:30

  airmax78 написав:США - конечный пункт назначения любого нормального репатрианта.

я вам не скажу за все США, но в Техас стоит ехать. Пляжи не Флорида, но жизнь комфортна.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Можно начинать новую ветку,уезд кроссовок на историческую родину,попутно будут новые ветки,как жить на социал мамы без просмотра Интера,как найти достойную замену АТБ и красным ценникам,какие волшебные улицы без кондёров,но с недвижкой по 5-10 кило денег за квадрат.
По теме,реально для продаванов вторички загвосдка с этим падающим курсом доллара,многие присматривались к продаже прелести и перекид в новострой,надо повышать цену в у.е.,а то на первичный шлак не хватит.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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