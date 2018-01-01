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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1395139613971398

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:25

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Репатриантом.

Давай лучше к нам. В Одессу. :)

Как раз для вас начали строить дом...
https://en.wikipedia.org/wiki/Odessa,_Texas#/media/File:Stonehenge_at_University_of_Texas_at_the_Permian_Basin_Picture_1851.jpg

:mrgreen:

США - конечный пункт назначения любого нормального репатрианта.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:27

  ihorkyiv написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:А в Израиль кем, туристом?

Репатриантом.

О-о-о, а я думаю, кого мені ваша поведінка у відносинах з орендодавцем нагадує ?? Так ві іх чєлаффєк !!! Прийміть щиру пораду: вам ТУДИ не можна. За першої спроби не відчинити двері лендлорду, з яким домовилися про зустріч на квартирі, вам у Хайфі цього ж дня наймані квартировласником тітоньки Циля і Пєся зроблять обрізання по самі "помідори". Хіба вам у Києві за "кидалово" хтось погрожував змінити ваш розмовний баритон на фальцет ?? Тож продовжуйте тут без негативних наслідків для здоров"я займатися улюбленою справою. У нас квартировласники терплячіші.

Вы думаете мне удовольствие доставляет так себя вести? Я вынужден это делать. Иначе тьма накроет мир и в нем воцарится Трибека - угнетатель и осквернитель.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:30

  airmax78 написав:США - конечный пункт назначения любого нормального репатрианта.

я вам не скажу за все США, но в Техас стоит ехать. Пляжи не Флорида, но жизнь комфортна.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Можно начинать новую ветку,уезд кроссовок на историческую родину,попутно будут новые ветки,как жить на социал мамы без просмотра Интера,как найти достойную замену АТБ и красным ценникам,какие волшебные улицы без кондёров,но с недвижкой по 5-10 кило денег за квадрат.
По теме,реально для продаванов вторички загвосдка с этим падающим курсом доллара,многие присматривались к продаже прелести и перекид в новострой,надо повышать цену в у.е.,а то на первичный шлак не хватит.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:19

  airmax78 написав:
  shapo написав:А в Израиль кем, туристом?

Репатриантом.

Еврейские корни есть у кого-то в семье?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:40

  airmax78 написав:Это потому что у дантиста в Штатах очень дорогой дом с большим бассейном. В Киеве дантисты живут скромнее.

У моей стоматологши 5 или 6 квартир в совкошлаке под арендой.
Платный стоматкабинет при ведомственной поликлинике.
Правда не факт что всё заработано сверлением зубов.
Мож наследство. ХЗ.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:49

[*]
  Понаехал написав:Глянул я лендлордов в Московии... Странно что Макс променял Киев на Москву...

Это больше case flyman :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:58

  pesikot написав:Это больше case flyman :)

Флай заметно отстает в своих изысканиях от своих собратьев по разуму...

Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:27

Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель может быть отменен уже к концу этого года.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.

По его словам, сейчас Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3140371



Буитдаражать :mrgreen:
Живите своим умом!
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