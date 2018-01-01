Додано: Вів 30 лип, 2019 18:35

Можно начинать новую ветку,уезд кроссовок на историческую родину,попутно будут новые ветки,как жить на социал мамы без просмотра Интера,как найти достойную замену АТБ и красным ценникам,какие волшебные улицы без кондёров,но с недвижкой по 5-10 кило денег за квадрат.

По теме,реально для продаванов вторички загвосдка с этим падающим курсом доллара,многие присматривались к продаже прелести и перекид в новострой,надо повышать цену в у.е.,а то на первичный шлак не хватит.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.