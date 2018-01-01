Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
О-о-о, а я думаю, кого мені ваша поведінка у відносинах з орендодавцем нагадує ?? Так ві іх чєлаффєк !!! Прийміть щиру пораду: вам ТУДИ не можна. За першої спроби не відчинити двері лендлорду, з яким домовилися про зустріч на квартирі, вам у Хайфі цього ж дня наймані квартировласником тітоньки Циля і Пєся зроблять обрізання по самі "помідори". Хіба вам у Києві за "кидалово" хтось погрожував змінити ваш розмовний баритон на фальцет ?? Тож продовжуйте тут без негативних наслідків для здоров"я займатися улюбленою справою. У нас квартировласники терплячіші.
Вы думаете мне удовольствие доставляет так себя вести? Я вынужден это делать. Иначе тьма накроет мир и в нем воцарится Трибека - угнетатель и осквернитель.
Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель может быть отменен уже к концу этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.
По его словам, сейчас Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%.
"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил Гончарук.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3140371
Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель может быть отменен уже к концу этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.
По его словам, сейчас Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%.
"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил Гончарук.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3140371
Буитдаражать
Часть денег, которые вкинут в покупку с/х земель осядет на КРЖН без вариантов. Так что в самом деле, в свете таких планов, определенные объективные предпосылки для дорожая присутствуют. Пойду перепишу ценник на прелесть.