Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:36
Понаехал написав: pesikot написав:
Это больше case flyman
Флай заметно отстает в своих изысканиях от своих собратьев по разуму...
Флай на Швейцарию намылился.
Его теперь чертежи ледяных юрт для зимовки в горах больше волнуют, эскимосы обещали подогнать.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 21:54
airmax78 написав: shapo написав:
Еврейские корни есть у кого-то в семье?
У всех есть. Мы все от Адама и Евы произошли, как и все остальные евреи.
Это консулу Израиля в Киеве расскажите когда пойдёте за штампом в паспорте "алия"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 30 лип, 2019 21:56
shapo написав:
Это консулу Израиля в Киеве расскажите когда пойдёте за штампом в паспорте "алия"
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