Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель может быть отменен уже к концу этого года.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3140371
Буитдаражать
Часть денег, которые вкинут в покупку с/х земель осядет на КРЖН без вариантов. Так что в самом деле, в свете таких планов, определенные объективные предпосылки для дорожая присутствуют. Пойду перепишу ценник на прелесть.
Я не понял, так когда хаты продавать: в этом году, или подождать до 2020? Или 2021?
Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель может быть отменен уже к концу этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.
По его словам, сейчас Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%.
"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил Гончарук.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3140371
Часть денег, которые вкинут в покупку с/х земель осядет на КРЖН без вариантов. Так что в самом деле, в свете таких планов, определенные объективные предпосылки для дорожая присутствуют. Пойду перепишу ценник на прелесть.
Я не понял, так когда хаты продавать: в этом году, или подождать до 2020? Или 2021?