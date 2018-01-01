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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1396139713981399

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:36

  Понаехал написав:
  pesikot написав:Это больше case flyman :)

Флай заметно отстает в своих изысканиях от своих собратьев по разуму...


Флай на Швейцарию намылился.
Его теперь чертежи ледяных юрт для зимовки в горах больше волнуют, эскимосы обещали подогнать.


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antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:54

  airmax78 написав:
  shapo написав:Еврейские корни есть у кого-то в семье?

У всех есть. Мы все от Адама и Евы произошли, как и все остальные евреи.

Это консулу Израиля в Киеве расскажите когда пойдёте за штампом в паспорте "алия"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:56

  shapo написав:Это консулу Израиля в Киеве расскажите когда пойдёте за штампом в паспорте "алия"

Эта тема уже давно расскрыта
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:13

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:Еврейские корни есть у кого-то в семье?

У всех есть. Мы все от Адама и Евы произошли, как и все остальные евреи.

Это консулу Израиля в Киеве расскажите когда пойдёте за штампом в паспорте "алия"

Этим буквоедам я другую историю расскажу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:13

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель может быть отменен уже к концу этого года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3140371



Буитдаражать :mrgreen:

Часть денег, которые вкинут в покупку с/х земель осядет на КРЖН без вариантов. Так что в самом деле, в свете таких планов, определенные объективные предпосылки для дорожая присутствуют. Пойду перепишу ценник на прелесть.


Я не понял, так когда хаты продавать: в этом году, или подождать до 2020? Или 2021?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Понаехал написав:Глянул я лендлордов в Московии... Странно что Макс променял Киев на Москву...
Зображення

Это комната вместе с женщиной сдается. Поэтому дорогова-то. Без женщины - дешевле.
Но я в Москву не поеду. Москва слезам не верит, а я поныть люблю. Израиль - другое дело.
Кто то доказывал тут что он ни разу не еврей)

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель может быть отменен уже к концу этого года.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.

По его словам, сейчас Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3140371



Буитдаражать :mrgreen:
Сцуко будет)

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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:50

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Буитдаражать :mrgreen:

Часть денег, которые вкинут в покупку с/х земель осядет на КРЖН без вариантов. Так что в самом деле, в свете таких планов, определенные объективные предпосылки для дорожая присутствуют. Пойду перепишу ценник на прелесть.


Я не понял, так когда хаты продавать: в этом году, или подождать до 2020? Или 2021?

если снимут мораторий с земли то будет дорожать
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 02:43

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
Буитдаражать :mrgreen:

Часть денег, которые вкинут в покупку с/х земель осядет на КРЖН без вариантов. Так что в самом деле, в свете таких планов, определенные объективные предпосылки для дорожая присутствуют. Пойду перепишу ценник на прелесть.



если снимут мораторий с земли то будет дорожать

это вилами по воде...
а вот когда наш любимый бакс развернется - то свидетели дорожаю подофигеют)
учитывая долговую нагрузку на родину (грося постарался) - это уже скоро.
jj1981ua
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