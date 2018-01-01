Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП ГончарукМораторий на продажу сельскохозяйственных земель может быть отменен уже к концу этого года.Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ."В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.По его словам, сейчас Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%."Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил Гончарук.Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Источник: