|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2019 22:50
investorkiev написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
Буитдаражать
Часть денег, которые вкинут в покупку с/х земель осядет на КРЖН без вариантов. Так что в самом деле, в свете таких планов, определенные объективные предпосылки для дорожая присутствуют. Пойду перепишу ценник на прелесть.
Я не понял, так когда хаты продавать: в этом году, или подождать до 2020? Или 2021?
если снимут мораторий с земли то будет дорожать
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19948
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 02:43
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: zzzzzz написав:
Буитдаражать
Часть денег, которые вкинут в покупку с/х земель осядет на КРЖН без вариантов. Так что в самом деле, в свете таких планов, определенные объективные предпосылки для дорожая присутствуют. Пойду перепишу ценник на прелесть.
если снимут мораторий с земли то будет дорожать
это вилами по воде...
а вот когда наш любимый бакс развернется - то свидетели дорожаю подофигеют)
учитывая долговую нагрузку на родину (грося постарался) - это уже скоро.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:59
Оранжевый-хит сезона написав:
если снимут мораторий с земли то будет дорожать
Во Вроцлаве?
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 1293
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 886 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15371
|2477398
|
Сер 31 лип, 2019 04:31
Frant
|
|455
|182077
|
|
|31672
|75362
|
|