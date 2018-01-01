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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2019 22:50
investorkiev написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
Буитдаражать
Часть денег, которые вкинут в покупку с/х земель осядет на КРЖН без вариантов. Так что в самом деле, в свете таких планов, определенные объективные предпосылки для дорожая присутствуют. Пойду перепишу ценник на прелесть.
Я не понял, так когда хаты продавать: в этом году, или подождать до 2020? Или 2021?
если снимут мораторий с земли то будет дорожать
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 31 лип, 2019 02:43
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: zzzzzz написав:
Буитдаражать
Часть денег, которые вкинут в покупку с/х земель осядет на КРЖН без вариантов. Так что в самом деле, в свете таких планов, определенные объективные предпосылки для дорожая присутствуют. Пойду перепишу ценник на прелесть.
если снимут мораторий с земли то будет дорожать
это вилами по воде...
а вот когда наш любимый бакс развернется - то свидетели дорожаю подофигеют)
учитывая долговую нагрузку на родину (грося постарался) - это уже скоро.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 07:59
Оранжевый-хит сезона написав:
если снимут мораторий с земли то будет дорожать
Во Вроцлаве?
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moniks
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:08
Звоночки....
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента немецкого автомобильного концерна Daimler на уровне "А2", изменив прогноз по нему на негативный со стабильного, говорится в сообщении агентства.
"Изменение прогноза на негативный отражает ухудшение финансовых показателей и показателей операционной деятельности Daimler, которое началось в 2018 году и продолжилось в первой половине 2019 года, в результате чего некоторые показатели кредитоспособности оказались значительно ниже уровней, соответствующих его текущей рейтинговой категории "A2", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента и ведущего аналитика по Daimler Фалька Фрея (Falk Frey).
Эксперт добавил, что негативный прогноз также отражает "все более усложняющуюся обстановку в отрасли, что снижает уверенность в стабильном восстановлении показателей Daimler во второй половине этого года".
Moody's отмечает, что рейтинг Daimler может быть понижен в случае устойчивого ухудшения финансовых показателей, а для повышения рейтинга необходимы стабильные высокие операционные и финансовые показатели.
На предыдущей неделе компания сообщила, что чистая прибыль в первом полугодии 2019 года упала в 4,6 раза в годовом выражении — до 907 миллионов евро. Выручка Daimler при этом выросла на 2% — до 82,348 миллиарда евро. Компания ожидает, что выручка в 2019 году немного вырастет.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:10
zzzzzz написав:
Звоночки....
..
теперь ночь спать не буду, пытаясь применить это ценное знание на КРЖН
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:27
sequence
В Шанхае раньше срока завершился последний официальный раунд китайско-американских торговых переговоров. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Интерфакс".
Американскую делегацию возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин; китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.
А президент США Дональд Трамп во вторник, 30 июля, вновь раскритиковал КНР за то, что китайцы по-прежнему не хотят покупать американскую сельскохозяйственную продукцию и продолжают "обдирать" США. Он также предположил, что Пекин ждет, что в 2020 году Трамп не будет переизбран на пост президента, что облегчит подписание нового торгового соглашения между двумя странами на невыгодных для Штатов условиях.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:28
Оранжевый-хит сезона написав:
если снимут мораторий с земли то будет дорожать
У меня что-то двойственные чувства.
Почему-то все считают что тут-же после снятия моратория на продажу выставятся сотни тыс. гектаров земли и под нее зальются десятки ярдов зелени.
По факту свободной земли давным/давно нету.
Желающие могут и могли все эти годы купить (юридически взять в аренду на 49 лет) землю по цене в центральных регионах около 3 т.$ за гектар. Т.е. за типовой пай в 3 Га хотят около 10куе.
Следует понимать что вся эта земля в аренде на годы вперед и даже заплатив деньги (юридически получив в собственность) делать на ней что-то свое получится нескоро.
Плюс массивов никто не продает, допустим купите "клаптыки" земли по 3 Га разбросанные на разных полях, нормально обработать это не получится, прийдется договариваться с историческим пользователем земли об обмене,а там все ой как не просто.
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es77
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:37
zzzzzz
астана-а-авите! теперь две ночи не спать!
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:40
es77 написав:
У меня что-то двойственные чувства.
Почему-то все считают что тут-же после снятия моратория на продажу выставятся сотни тыс. гектаров земли и под нее зальются десятки ярдов зелени.
По факту свободной земли давным/давно нету.
Желающие могут и могли все эти годы купить (юридически взять в аренду на 49 лет) землю по цене в центральных регионах около 3 т.$ за гектар. Т.е. за типовой пай в 3 Га хотят около 10куе.
Следует понимать что вся эта земля в аренде на годы вперед и даже заплатив деньги (юридически получив в собственность) делать на ней что-то свое получится нескоро.
Плюс массивов никто не продает, допустим купите "клаптыки" земли по 3 Га разбросанные на разных полях, нормально обработать это не получится, прийдется договариваться с историческим пользователем земли об обмене,а там все ой как не просто.
исторических быстро порвут
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:40
sequence написав:zzzzzz
астана-а-авите! теперь две ночи не спать!
Ок, переходим на модные МОПы ?
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