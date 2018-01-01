ведь у кого то из форумчан есть родные/знакомые, котор. "сдали" по такой схеме пай. вот как в бумагах (договоре) прописан момент смены власника, штрафы ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:44
ведь у кого то из форумчан есть родные/знакомые, котор. "сдали" по такой схеме пай. вот как в бумагах (договоре) прописан момент смены власника, штрафы ?
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:47
в сраку эти мопы. У меня в новом доме, полдома зимой не хотят платить за отопление этих МОПов, в среднем по 400-500грн, мотивируя тем, что за квартиру ненамного дороже. когда им говоришь, что стена с мопом будет холодная и все равно не сэкономишь, не верят. А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:51
Кстати, хорошо что подняли эту тему. Долги по коммуналке никуда не исчезли ) Да летом их немного погасят, но зимой опять новые рекорды будут, и опять НАК будет отключать города или будут на НАК вешать все долги .
Понятно что сейчас никто эту тему не поднимает, выборы-швыборы ))) Но за газ надо платить ))
Живите своим умом!
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