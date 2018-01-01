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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1397139813991400

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:44

  es77 написав: Желающие могут и могли все эти годы купить (юридически взять в аренду на 49 лет) землю по цене в центральных регионах около 3 т.$ за гектар. Т.е. за типовой пай в 3 Га хотят около 10куе. .

ведь у кого то из форумчан есть родные/знакомые, котор. "сдали" по такой схеме пай. вот как в бумагах (договоре) прописан момент смены власника, штрафы ?
морда
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:47

  zzzzzz написав:
  sequence написав:zzzzzz астана-а-авите! теперь две ночи не спать! :lol:


Ок, переходим на модные МОПы ? :mrgreen:

в сраку эти мопы. У меня в новом доме, полдома зимой не хотят платить за отопление этих МОПов, в среднем по 400-500грн, мотивируя тем, что за квартиру ненамного дороже. когда им говоришь, что стена с мопом будет холодная и все равно не сэкономишь, не верят. А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:51

  sequence написав:
  zzzzzz написав:
  sequence написав:zzzzzz астана-а-авите! теперь две ночи не спать! :lol:


Ок, переходим на модные МОПы ? :mrgreen:

в сраку эти мопы. У меня в новом доме, полдома зимой не хотят платить за отопление этих МОПов, в среднем по 400-500грн, мотивируя тем, что за квартиру ненамного дороже. когда им говоришь, что стена с мопом будет холодная и все равно не сэкономишь, не верят. А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?


Кстати, хорошо что подняли эту тему. Долги по коммуналке никуда не исчезли ) Да летом их немного погасят, но зимой опять новые рекорды будут, и опять НАК будет отключать города или будут на НАК вешать все долги .
Понятно что сейчас никто эту тему не поднимает, выборы-швыборы ))) Но за газ надо платить ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1397139813991400
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