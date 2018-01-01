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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:44
es77 написав:
Желающие могут и могли все эти годы купить (юридически взять в аренду на 49 лет) землю по цене в центральных регионах около 3 т.$ за гектар. Т.е. за типовой пай в 3 Га хотят около 10куе. .
ведь у кого то из форумчан есть родные/знакомые, котор. "сдали" по такой схеме пай. вот как в бумагах (договоре) прописан момент смены власника, штрафы ?
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морда
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:47
в сраку эти мопы. У меня в новом доме, полдома зимой не хотят платить за отопление этих МОПов, в среднем по 400-500грн, мотивируя тем, что за квартиру ненамного дороже. когда им говоришь, что стена с мопом будет холодная и все равно не сэкономишь, не верят. А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
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sequence
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:51
sequence написав:
в сраку эти мопы. У меня в новом доме, полдома зимой не хотят платить за отопление этих МОПов, в среднем по 400-500грн, мотивируя тем, что за квартиру ненамного дороже. когда им говоришь, что стена с мопом будет холодная и все равно не сэкономишь, не верят. А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
Кстати, хорошо что подняли эту тему. Долги по коммуналке никуда не исчезли ) Да летом их немного погасят, но зимой опять новые рекорды будут, и опять НАК будет отключать города или будут на НАК вешать все долги .
Понятно что сейчас никто эту тему не поднимает, выборы-швыборы ))) Но за газ надо платить ))
Пеня в 3,6% годовых это курам на смех... Такое попустительство может привести к ускорению роста долгов.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:11
zzzzzz написав:
... Долги по коммуналке никуда не исчезли ) ...
там под 70млрд.. а они правильно подсчитаны ? может там 25-30%% непроплат уже превысили 3 года.
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морда
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:17
sequence написав:
А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
Объясните, детально, преимущество централизованной горячей воды?
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 31 лип, 2019 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:21
plugatyrev написав: _Mykola_ написав: sequence написав:
А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
Объясните, детально, преимущество ценрализованной горячей воды?
ну она не горячая а тепленькая, дороже чем горячая из бойлера, летом на месяц отключают. хватит преимуществ?
+ Более грязная чем холодная, и чистить, например от механики и хлора, сложнее чем холодную.
Ну и вишенка на торте - плата за потери тепла в циркуляции, по новым правилам, после теплосчетчика, тоже нужно всем жильцам.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 31 лип, 2019 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:22
_Mykola_ аллилуя
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:23
_Mykola_ написав: sequence написав:
А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
Объясните, детально, преимущество ценрализованной горячей воды?
содержимого 80л бойлера, разогретого на максимуме, хватает на заполнение трети ванной. Ребенок любит поплюхаться. Вода с крана особо дороже не получается, с учетом того, что отказываются врубить ночной тариф, из-за изменений в законодательстве, а бойлер наматывает в месяц примерно 200-250кВт.
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sequence
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:26
sequence написав: _Mykola_ написав: sequence написав:
А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
Объясните, детально, преимущество ценрализованной горячей воды?
содержимого 80л бойлера, разогретого на максимуме, хватает на заполнение трети ванной. Ребенок любит поплюхаться. Вода с крана особо дороже не получается, с учетом того, что отказываются врубить ночной тариф, из-за изменений в законодательстве, а бойлер наматывает в месяц примерно 200-250кВт.
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а про 120-150-200л, не ,не слышал? а сколько стоит куб ТЕПЛЕНЬКОЙ???
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