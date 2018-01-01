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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1399140014011402>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:30

  sequence написав:
  _Mykola_ написав:
  sequence написав:А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?

Объясните, детально, преимущество ценрализованной горячей воды?

содержимого 80л бойлера, разогретого на максимуме, хватает на заполнение трети ванной. Ребенок любит поплюхаться. Вода с крана особо дороже не получается, с учетом того, что отказываются врубить ночной тариф, из-за изменений в законодательстве, а бойлер наматывает в месяц примерно 200-250кВт.
Enough?

Странно - 100 литрового бойлера хватает чтобы набрать полную ванную, зимой-половину, но догрев на 2,4кВт - решает вполне проблему.

Двузонный тариф - очень хорошо позволяет экономить на нагреве - нагрев с 4 до 7 утра + полчаса-час догрева перед пиком использования, позволяет не думать о нехватке горячей воды.

Чистая, прозрачная, горячая и без хлора вода в ванной вполне достаточный _лично для меня_ аргумент чтобы вообще не пользоваться централизованной горячей водой. :roll:
+ еще и дешевле. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 31 лип, 2019 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:30

  _Mykola_ написав:
  sequence написав:А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?

Объясните, детально, преимущество централизованной горячей воды?

халява,в умеючих руках :wink:
ванна каждый день,а эл/энергия в 100кВт*час вкладывается
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:32

  Мизантрóп написав:халява,в умеючих руках :wink:

Уже нет - все нестыковки по счетчикам - разбрасываются на всех (если у всех стоят счетчики), или на всех тех у кого счетчиков нет.
Это воровство!
И чем дальше тем больше, поэтому все случаи по воровству должны присекаться самими жильцами, т.к. придется платить и за "хитросделанных".
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 31 лип, 2019 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:33

  Мизантрóп написав:
  _Mykola_ написав:
  sequence написав:А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?

Объясните, детально, преимущество централизованной горячей воды?

халява,в умеючих руках :wink:
ванна каждый день,а эл/энергия в 100кВт*час вкладывается

абонемент к дерматологу на кого повесить? :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:34

привет любители бойлеров :mrgreen:
рынок э.э. заработал. вот когда введут рыночную цену на э.э. для населения, вот тогда и обсудим преимущества централизованной горячей воды :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:34

  _Mykola_ написав:
  Мизантрóп написав:халява,в умеючих руках :wink:

Уже нет - все нестыковки по счетчикам - разбрасываются на всех (если у всех стоят счетчики), или на всех тех у кого счетчиков нет.
Это воровство!

ой да ладно, приговоры приговаривать только самый печерский суд на печерске может... :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:35

  zzzzzz написав:привет любители бойлеров :mrgreen:
рынок э.э. заработал. вот когда введут рыночную цену на э.э. для населения, вот тогда и обсудим преимущества централизованной горячей воды :lol:

Т.е. Вы и вправду считаете, что горячая вода не подтянется тоже? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:36

  zzzzzz написав:привет любители бойлеров :mrgreen:
рынок э.э. заработал. вот когда введут рыночную цену на э.э. для населения, вот тогда и обсудим преимущества централизованной горячей воды :lol:

от когда уравняем зеленый тариф ахметова и пр. с центральноэуропейскими тогда и про рынок ээ поговорим ;)
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:придется платить и за "хитросделанных".
платят,скулят и платят.Не у всех счетчики,вернее у всех,но не каждый их имеет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:40

  _Mykola_ написав:
  zzzzzz написав:привет любители бойлеров :mrgreen:
рынок э.э. заработал. вот когда введут рыночную цену на э.э. для населения, вот тогда и обсудим преимущества централизованной горячей воды :lol:

Т.е. Вы и вправду считаете, что горячая вода не подтянется тоже? :roll:


При производстве гор.воды используется э.э по промышленным тарифам. Сейчас тарифы для пром.потребителей устаканились. С 1 июля они выросли на 20% . В производстве гор.воды 70% тарифа занимает цена газа ( угля ) стоимость э.э не более 5-10%

То есть повышение на 20% цены э.э. приводит к повышению тарифа на 2%
Живите своим умом!
zzzzzz
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