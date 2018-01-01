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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:30
sequence написав: _Mykola_ написав: sequence написав:
А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
Объясните, детально, преимущество ценрализованной горячей воды?
содержимого 80л бойлера, разогретого на максимуме, хватает на заполнение трети ванной. Ребенок любит поплюхаться. Вода с крана особо дороже не получается, с учетом того, что отказываются врубить ночной тариф, из-за изменений в законодательстве, а бойлер наматывает в месяц примерно 200-250кВт.
Enough?
Странно - 100 литрового бойлера хватает чтобы набрать полную ванную, зимой-половину, но догрев на 2,4кВт - решает вполне проблему.
Двузонный тариф - очень хорошо позволяет экономить на нагреве - нагрев с 4 до 7 утра + полчаса-час догрева перед пиком использования, позволяет не думать о нехватке горячей воды.
Чистая, прозрачная, горячая и без хлора
вода в ванной вполне достаточный _лично для меня_ аргумент чтобы вообще не пользоваться централизованной горячей водой.
+ еще и дешевле.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 31 лип, 2019 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:30
_Mykola_ написав: sequence написав:
А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
Объясните, детально, преимущество централизованной горячей воды?
халява,в умеючих руках
ванна каждый день,а эл/энергия в 100кВт*час вкладывается
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:32
Мизантрóп написав:
халява,в умеючих руках
Уже нет - все нестыковки по счетчикам - разбрасываются на всех (если у всех стоят счетчики), или на всех тех у кого счетчиков нет.
Это воровство!
И чем дальше тем больше, поэтому все случаи по воровству должны присекаться самими жильцами, т.к. придется платить и за "хитросделанных".
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 31 лип, 2019 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:33
Мизантрóп написав: _Mykola_ написав: sequence написав:
А эпопея с горячей водой ("зачем ее включать, у меня бойлер")- это нечто. Сцуко, откуда эти понаехи понаехали?
Объясните, детально, преимущество централизованной горячей воды?
халява,в умеючих руках
ванна каждый день,а эл/энергия в 100кВт*час вкладывается
абонемент к дерматологу на кого повесить?
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:34
привет любители бойлеров
рынок э.э. заработал. вот когда введут рыночную цену на э.э. для населения, вот тогда и обсудим преимущества централизованной горячей воды
Живите своим умом!
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:34
_Mykola_ написав: Мизантрóп написав:
халява,в умеючих руках
Уже нет - все нестыковки по счетчикам - разбрасываются на всех (если у всех стоят счетчики), или на всех тех у кого счетчиков нет.
Это воровство!
ой да ладно, приговоры приговаривать только самый печерский суд на печерске может...
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:39
_Mykola_ написав:
придется платить и за "хитросделанных".
платят,скулят и платят.Не у всех счетчики,вернее у всех,но не каждый их имеет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:40
При производстве гор.воды используется э.э по промышленным тарифам. Сейчас тарифы для пром.потребителей устаканились. С 1 июля они выросли на 20% . В производстве гор.воды 70% тарифа занимает цена газа ( угля ) стоимость э.э не более 5-10%
То есть повышение на 20% цены э.э. приводит к повышению тарифа на 2%
Живите своим умом!
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