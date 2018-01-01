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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:42
Там не все так просто. Есть инвестиционные договора с тарифами на 10 лет. Конечно их можно отменить, но через суды все отсудят взад.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:51
КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.
Куда? В пропасть или к процветанию?
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investorkiev
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Додано: Сер 31 лип, 2019 13:07
investorkiev написав:
КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.
Куда? В пропасть или к процветанию?
ну если круши станут приносить 3-3.5% в год то думаю для вас это будет пропасть
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plugatyrev
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Додано: Сер 31 лип, 2019 13:18
plugatyrev написав:
..
а про 120-150-200л, не ,не слышал? а сколько стоит куб ТЕПЛЕНЬКОЙ???
не, не слышал. Я такую дуру разве что в коридор вывесить могу, на радость соседям и ЖЕКу. Ну и да, шеф рассказывал, что у него вот такая большая штука потекла как-то сильно. Хорошо, жена была дома, радостно кипяточек вытирала, все 150 литров.
для меня переплатить за "тепленькую" из крана 100-200 грн не проблема, за сервис надо платить. А ванная, да большая. Не джакузи, но большая
от бойлера тем более никто не отказывается - лето длинное
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