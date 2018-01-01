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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1399140014011402

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:42

  plugatyrev написав:
  zzzzzz написав:привет любители бойлеров :mrgreen:
рынок э.э. заработал. вот когда введут рыночную цену на э.э. для населения, вот тогда и обсудим преимущества централизованной горячей воды :lol:

от когда уравняем зеленый тариф ахметова и пр. с центральноэуропейскими тогда и про рынок ээ поговорим ;)


Там не все так просто. Есть инвестиционные договора с тарифами на 10 лет. Конечно их можно отменить, но через суды все отсудят взад.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.

Куда? В пропасть или к процветанию?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:05

  zzzzzz написав:
  plugatyrev написав:
  zzzzzz написав:привет любители бойлеров :mrgreen:
рынок э.э. заработал. вот когда введут рыночную цену на э.э. для населения, вот тогда и обсудим преимущества централизованной горячей воды :lol:

от когда уравняем зеленый тариф ахметова и пр. с центральноэуропейскими тогда и про рынок ээ поговорим ;)


Там не все так просто. Есть инвестиционные договора с тарифами на 10 лет. Конечно их можно отменить, но через суды все отсудят взад.

ага . раком страну на 10 лет вперед поставить просто, а ответку - суд отменит. суды меняют свое мнение оч быстро и почти не принужденно. а вот обосновать тарифы в 3 раза превышающие европейские думаю будет затруднительно :P
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:07

  investorkiev написав:КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.

Куда? В пропасть или к процветанию?

ну если круши станут приносить 3-3.5% в год то думаю для вас это будет пропасть ;)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:18

  plugatyrev написав:..
а про 120-150-200л, не ,не слышал? а сколько стоит куб ТЕПЛЕНЬКОЙ???

не, не слышал. Я такую дуру разве что в коридор вывесить могу, на радость соседям и ЖЕКу. Ну и да, шеф рассказывал, что у него вот такая большая штука потекла как-то сильно. Хорошо, жена была дома, радостно кипяточек вытирала, все 150 литров.
для меня переплатить за "тепленькую" из крана 100-200 грн не проблема, за сервис надо платить. А ванная, да большая. Не джакузи, но большая
от бойлера тем более никто не отказывается - лето длинное
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:51

  plugatyrev написав:
  investorkiev написав:КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.

Куда? В пропасть или к процветанию?

ну если круши станут приносить 3-3.5% в год то думаю для вас это будет пропасть ;)


Тоесть, если они подорожают в 3 раза? С 50 до 150куе? Заманчиво!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:22

  sequence написав: Ну и да, шеф рассказывал, что у него вот такая большая штука потекла как-то сильно. Хорошо, жена была дома, радостно кипяточек вытирала, все 150 литров.
для меня переплатить за "тепленькую" из крана 100-200 грн не проблема, за сервис надо платить. А ванная, да большая. Не джакузи, но большая
от бойлера тем более никто не отказывается - лето длинное

И вот плавно подходим к необходимости установки защиты от протечек. ;)
Одна сработка которой себя сразу же окупит ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:35

  _Mykola_ написав:..
И вот плавно подходим к необходимости установки защиты от протечек. ;)
Одна сработка которой себя сразу же окупит ;)

я хз, что вы имеете в виду.
себе поставил аквасторож с 5 датчиками, и он как раз сработает, когда надо, перекрыв электрокраны на щитке. Но это касается только "обычного водоснабжения".
Если у вас льет кипяток со 150 литрового сосуда, то только бог и два ведра в помощь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:58

  investorkiev написав:КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.

Куда? В пропасть или к процветанию?


Поки що напрямок впевненний в прірву.
sinus
 
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