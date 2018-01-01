airmax78 написав: sinus написав: investorkiev написав:
КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.
Куда? В пропасть или к процветанию?
Поки що напрямок впевненний в прірву.
Відповів вам в особистих.
Не надо в личку. Давайте обсудим здесь. У меня тоже мрачные ожидания.
Якщо дуже коротко , то прогноз для пацієнта, а також його лікування більш зрозуміле і оптимістичне, коли в нього одна і та ж температура тіла, не важливо 37 чи 39, але ж стабільна.
Коли ж у пацієнта температура то 38, то 25, це дуже поганий прогноз.