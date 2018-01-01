Якщо дуже коротко , то прогноз для пацієнта, а також його лікування більш зрозуміле і оптимістичне, коли в нього одна і та ж температура тіла, не важливо 37 чи 39, але ж стабільна.
Коли ж у пацієнта температура то 38, то 25, це дуже поганий прогноз.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 17:35
Якщо дуже коротко , то прогноз для пацієнта, а також його лікування більш зрозуміле і оптимістичне, коли в нього одна і та ж температура тіла, не важливо 37 чи 39, але ж стабільна.
Коли ж у пацієнта температура то 38, то 25, це дуже поганий прогноз.
Додано: Сер 31 лип, 2019 19:48
уже жалею что у меня депозиты до октября, готов завтра покупать что то в КГС
Додано: Сер 31 лип, 2019 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Додано: Сер 31 лип, 2019 20:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аминь. Уну, если так и есть, я даже перед вами извинюсь за троллинг и пришлю вискаря в подарок
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