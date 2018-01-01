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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 лип, 2019 17:35
airmax78 написав: sinus написав: investorkiev написав:
КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.
Куда? В пропасть или к процветанию?
Поки що напрямок впевненний в прірву.
Відповів вам в особистих.
Не надо в личку. Давайте обсудим здесь. У меня тоже мрачные ожидания.
Якщо дуже коротко , то прогноз для пацієнта, а також його лікування більш зрозуміле і оптимістичне, коли в нього одна і та ж температура тіла, не важливо 37 чи 39, але ж стабільна.
Коли ж у пацієнта температура то 38, то 25, це дуже поганий прогноз.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 19:48
airmax78 написав: sinus написав: investorkiev написав:
КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.
Куда? В пропасть или к процветанию?
Поки що напрямок впевненний в прірву.
Відповів вам в особистих.
Не надо в личку. Давайте обсудим здесь. У меня тоже мрачные ожидания.
уже жалею что у меня депозиты до октября, готов завтра покупать что то в КГС
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 31 лип, 2019 20:29
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
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Додано: Сер 31 лип, 2019 20:42
Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Аминь. Уну, если так и есть, я даже перед вами извинюсь за троллинг и пришлю вискаря в подарок
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Додано: Сер 31 лип, 2019 21:20
Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
мне кажется на оборот
смотрите на стоки...
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Понаехал
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Додано: Сер 31 лип, 2019 21:25
Оранжевый-хит сезона написав:
уже жалею что у меня депозиты до октября, готов завтра покупать что то в КГС
уну, кредитнись под Медовый2, в октябре закроешь кредиты и будеш в шоколаде )
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 31 лип, 2019 21:38
Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
вам нужно перестать курить то, что вы курите)
даже в зеленой команде такую чушь не несут, а там, как видно по результатам выборов, с пустым и ничем не подкрепленным пиаром все более чем хорошо.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 21:45
Понаехал написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
мне кажется на оборот
смотрите на стоки...
Ставку понизили, гуляем дальше))
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