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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1400140114021403

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:35

  airmax78 написав:
  sinus написав:
  investorkiev написав:КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.

Куда? В пропасть или к процветанию?


Поки що напрямок впевненний в прірву.
Відповів вам в особистих.

Не надо в личку. Давайте обсудим здесь. У меня тоже мрачные ожидания.


Якщо дуже коротко , то прогноз для пацієнта, а також його лікування більш зрозуміле і оптимістичне, коли в нього одна і та ж температура тіла, не важливо 37 чи 39, але ж стабільна.
Коли ж у пацієнта температура то 38, то 25, це дуже поганий прогноз.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:48

  airmax78 написав:
  sinus написав:
  investorkiev написав:КАК видим - начался движ, страна уверенно зашагала.

Куда? В пропасть или к процветанию?


Поки що напрямок впевненний в прірву.
Відповів вам в особистих.

Не надо в личку. Давайте обсудим здесь. У меня тоже мрачные ожидания.

уже жалею что у меня депозиты до октября, готов завтра покупать что то в КГС
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Аминь. Уну, если так и есть, я даже перед вами извинюсь за троллинг и пришлю вискаря в подарок :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:20

  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

мне кажется на оборот
смотрите на стоки...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:уже жалею что у меня депозиты до октября, готов завтра покупать что то в КГС

уну, кредитнись под Медовый2, в октябре закроешь кредиты и будеш в шоколаде )
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:38

  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

вам нужно перестать курить то, что вы курите)
даже в зеленой команде такую чушь не несут, а там, как видно по результатам выборов, с пустым и ничем не подкрепленным пиаром все более чем хорошо.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:45

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

мне кажется на оборот
смотрите на стоки...

Ставку понизили, гуляем дальше))
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:50

  UA написав:Ставку понизили, гуляем дальше))

так отож :mrgreen:
Понаехал
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