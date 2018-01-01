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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2019 02:30
jj1981ua написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
вам нужно перестать курить то, что вы курите)
даже в зеленой команде такую чушь не несут, а там, как видно по результатам выборов, с пустым и ничем не подкрепленным пиаром все более чем хорошо.
каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ
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Оранжевый-хит сезона
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