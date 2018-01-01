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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1401140214031404

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 02:30

  jj1981ua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

вам нужно перестать курить то, что вы курите)
даже в зеленой команде такую чушь не несут, а там, как видно по результатам выборов, с пустым и ничем не подкрепленным пиаром все более чем хорошо.

каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 02:32

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Аминь. Уну, если так и есть, я даже перед вами извинюсь за троллинг и пришлю вискаря в подарок :)

и даже простите что я топил за Зеленского? :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:51

  Оранжевый-хит сезона написав:
  jj1981ua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

вам нужно перестать курить то, что вы курите)
даже в зеленой команде такую чушь не несут, а там, как видно по результатам выборов, с пустым и ничем не подкрепленным пиаром все более чем хорошо.

каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ

я не знаю цифр, но смысл именно такой.
но называть это инвестиционным бумом... это как в семье алкашей говорить о повышении уровня жизни за счет денег, взятых в кредит в ломбарде под 1% в день - все хорошо пока не приходит время отдавать.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:52

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Аминь. Уну, если так и есть, я даже перед вами извинюсь за троллинг и пришлю вискаря в подарок :)

и даже простите что я топил за Зеленского? :mrgreen:

а вы сами себя простите через год?
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:25

тред про КМБ від Адама Сміта https://twitter.com/_Smithchenko/status ... 1909705728
... тільки не зрозумів під яким соусом звільнення Кушніра?
#noFOMO
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:46

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Аминь. Уну, если так и есть, я даже перед вами извинюсь за троллинг и пришлю вискаря в подарок :)

и даже простите что я топил за Зеленского? :mrgreen:

Это вообще интимное дело, кто за кого топил пусть сам потом себе прощает
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:50

  jj1981ua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  jj1981ua написав:вам нужно перестать курить то, что вы курите)
даже в зеленой команде такую чушь не несут, а там, как видно по результатам выборов, с пустым и ничем не подкрепленным пиаром все более чем хорошо.

каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ

я не знаю цифр, но смысл именно такой.
но называть это инвестиционным бумом... это как в семье алкашей говорить о повышении уровня жизни за счет денег, взятых в кредит в ломбарде под 1% в день - все хорошо пока не приходит время отдавать.

вы выросли в неблагополучной семье?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:59

  jj1981ua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Аминь. Уну, если так и есть, я даже перед вами извинюсь за троллинг и пришлю вискаря в подарок :)

и даже простите что я топил за Зеленского? :mrgreen:

а вы сами себя простите через год?[/quote]
мы через год будем жить как в ОАЭ или Сингапуре)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
  jj1981ua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

вам нужно перестать курить то, что вы курите)
даже в зеленой команде такую чушь не несут, а там, как видно по результатам выборов, с пустым и ничем не подкрепленным пиаром все более чем хорошо.

каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ

Это не инвестиции, а кредиты: «Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) — кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.»
denstuch
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:11

  Оранжевый-хит сезона написав:
  jj1981ua написав:а вы сами себя простите через год?

мы через год будем жить как в ОАЭ или Сингапуре)

Планируете эмиграцию в ОАЭ или Сингапур? Я, честно говоря, об этих странах даже не думал.
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