Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
вам нужно перестать курить то, что вы курите) даже в зеленой команде такую чушь не несут, а там, как видно по результатам выборов, с пустым и ничем не подкрепленным пиаром все более чем хорошо.
каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ
я не знаю цифр, но смысл именно такой. но называть это инвестиционным бумом... это как в семье алкашей говорить о повышении уровня жизни за счет денег, взятых в кредит в ломбарде под 1% в день - все хорошо пока не приходит время отдавать.
jj1981ua написав:вам нужно перестать курить то, что вы курите) даже в зеленой команде такую чушь не несут, а там, как видно по результатам выборов, с пустым и ничем не подкрепленным пиаром все более чем хорошо.
каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ
я не знаю цифр, но смысл именно такой. но называть это инвестиционным бумом... это как в семье алкашей говорить о повышении уровня жизни за счет денег, взятых в кредит в ломбарде под 1% в день - все хорошо пока не приходит время отдавать.
Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
вам нужно перестать курить то, что вы курите) даже в зеленой команде такую чушь не несут, а там, как видно по результатам выборов, с пустым и ничем не подкрепленным пиаром все более чем хорошо.
каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ
Это не инвестиции, а кредиты: «Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) — кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.»