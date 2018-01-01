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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:11
Оранжевый-хит сезона написав: jj1981ua написав:
а вы сами себя простите через год?
мы через год будем жить как в ОАЭ или Сингапуре)
Планируете эмиграцию в ОАЭ или Сингапур? Я, честно говоря, об этих странах даже не думал.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:22
Оранжевый-хит сезона написав:
каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ
Сегодня развернемся.
Ваш пост уже спровоцировал досрочный выход не резидентов
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:29
Оранжевый-хит сезона написав:
вы выросли в неблагополучной семье?
вот мега-эксперты-экономисты всегда так: чуть что - сам дурак.
я вырос в благополучной семье, но вас видно это задело.
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jj1981ua
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:52
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: jj1981ua написав:
а вы сами себя простите через год?
мы через год будем жить как в ОАЭ или Сингапуре)
Планируете эмиграцию в ОАЭ или Сингапур? Я, честно говоря, об этих странах даже не думал.
ежу понятно, с вашей то формой носа в арабской стране тяжело будет)
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:54
jj1981ua написав: Оранжевый-хит сезона написав:
вы выросли в неблагополучной семье?
вот мега-эксперты-экономисты всегда так: чуть что - сам дурак.
я вырос в благополучной семье, но вас видно это задело.
мега эксперты уже писали что если выберем зеленского то курс будет 100 грн за доллар
у вас порохоботизм головного мозга
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:55
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ
Сегодня развернемся.
Ваш пост уже спровоцировал досрочный выход не резидентов
как бы сегодня на 24 грн. за доллар не сходить
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:59
Оранжевый-хит сезона написав: UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ
Сегодня развернемся.
Ваш пост уже спровоцировал досрочный выход не резидентов
как бы сегодня на 24 грн. за доллар не сходить
Вы своим постом про инвестиции всех распугали... можно сказать кризис (очень вероятно мировой) спровоцировали.
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UA
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:04
Оранжевый-хит сезона написав: UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ
Сегодня развернемся.
Ваш пост уже спровоцировал досрочный выход не резидентов
как бы сегодня на 24 грн. за доллар не сходить
Я б цьому не дуже б радів, бо це не досягнення Зе, а скоріше сьогодняшній курс це міна уповільненої дії від попередників для Зе.
Все це вибухне, коли команда Зе приступить до своїх повноважень.
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sinus
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