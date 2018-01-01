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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1402140314041405

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:11

  Оранжевый-хит сезона написав:
  jj1981ua написав:а вы сами себя простите через год?

мы через год будем жить как в ОАЭ или Сингапуре)

Планируете эмиграцию в ОАЭ или Сингапур? Я, честно говоря, об этих странах даже не думал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:22

  Оранжевый-хит сезона написав:каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ

Сегодня развернемся.
Ваш пост уже спровоцировал досрочный выход не резидентов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:29

  Оранжевый-хит сезона написав:вы выросли в неблагополучной семье?

вот мега-эксперты-экономисты всегда так: чуть что - сам дурак.
я вырос в благополучной семье, но вас видно это задело.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:52

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  jj1981ua написав:а вы сами себя простите через год?

мы через год будем жить как в ОАЭ или Сингапуре)

Планируете эмиграцию в ОАЭ или Сингапур? Я, честно говоря, об этих странах даже не думал.

ежу понятно, с вашей то формой носа в арабской стране тяжело будет)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:54

  jj1981ua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вы выросли в неблагополучной семье?

вот мега-эксперты-экономисты всегда так: чуть что - сам дурак.
я вырос в благополучной семье, но вас видно это задело.

мега эксперты уже писали что если выберем зеленского то курс будет 100 грн за доллар
у вас порохоботизм головного мозга
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:55

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ

Сегодня развернемся.
Ваш пост уже спровоцировал досрочный выход не резидентов :mrgreen:

как бы сегодня на 24 грн. за доллар не сходить
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:59

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ

Сегодня развернемся.
Ваш пост уже спровоцировал досрочный выход не резидентов :mrgreen:

как бы сегодня на 24 грн. за доллар не сходить

Вы своим постом про инвестиции всех распугали... можно сказать кризис (очень вероятно мировой) спровоцировали.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:каждый день нерезы сливают на межбанке по 250 000 000 долларов, уже 3 000 000 000 слили под ОВГЗ

Сегодня развернемся.
Ваш пост уже спровоцировал досрочный выход не резидентов :mrgreen:

как бы сегодня на 24 грн. за доллар не сходить


Я б цьому не дуже б радів, бо це не досягнення Зе, а скоріше сьогодняшній курс це міна уповільненої дії від попередників для Зе.
Все це вибухне, коли команда Зе приступить до своїх повноважень.
sinus
 
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