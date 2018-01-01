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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:07
Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах
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maklerkiev
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:47
maklerkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах
єто не ві писали что после избрания Зеленского курс 100 грн за доллар будет и что с ним никто общаться из западніх лидеров не будет?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:53
У общественной приемной Офиса Зеленского в Киеве на Банковой сегодня проходит митинг обманутых дольщиков жилищного строительства. Возле здания находится около сотни человек.
Эти люди, которые купили квартиры, но их дома не сдали в эксплуатацию. Они стучат по дверям, пытаться пройти и требуют либо президента, либо его ближайших представителей.
"Мы заплатили за квартиры, нам негде жить", "Мы платим банкам за квартиры, которых нет!", - кричат люди. Протестующие находятся в агрессивном состоянии, пытались ворваться в здание, но их вежливо не пустили. "Если нас кинули на деньги застройщики, может их штурманем, а потом к Кличко (мэру Киева) домой?" - говорят митингующие. Представители общественной приемной пообещали дольщикам, что к ним "кто-то выйдет".
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kwon
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:55
Оранжевый-хит сезона написав: maklerkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах
єто не ві писали что после избрания Зеленского курс 100 грн за доллар будет и что с ним никто общаться из западніх лидеров не будет?
Унуноктий, я же написал, то, что происходит сейчас с курсом - не имеет прямого отношения к Зеленскому. И, пока, его невнятные пресс-конференции трудно назвать "общением с западными лидерами". Результата, по крайней мере, от этого общения, пока, 0. Скроее, даже, отрицательный.
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airmax78
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:43
maklerkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах
Это не Зе оптимизм, это деньги закачанные из офшоров и потраченные на выборные компании шагают по стране. Мне попадалась статистика по радикальной партии, официально на рекламу затратила 46 млн. Грн. И это официальная цифра. А сколько интересно была реальная цифра, а сколько всё потратили? Всегда во время выборов просыпается оптимизм.
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