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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1403140414051406

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:07

  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах
maklerkiev
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:47

  maklerkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах

єто не ві писали что после избрания Зеленского курс 100 грн за доллар будет и что с ним никто общаться из западніх лидеров не будет?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:53

У общественной приемной Офиса Зеленского в Киеве на Банковой сегодня проходит митинг обманутых дольщиков жилищного строительства. Возле здания находится около сотни человек.

Эти люди, которые купили квартиры, но их дома не сдали в эксплуатацию. Они стучат по дверям, пытаться пройти и требуют либо президента, либо его ближайших представителей.

"Мы заплатили за квартиры, нам негде жить", "Мы платим банкам за квартиры, которых нет!", - кричат люди. Протестующие находятся в агрессивном состоянии, пытались ворваться в здание, но их вежливо не пустили. "Если нас кинули на деньги застройщики, может их штурманем, а потом к Кличко (мэру Киева) домой?" - говорят митингующие. Представители общественной приемной пообещали дольщикам, что к ним "кто-то выйдет".
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:55

  Оранжевый-хит сезона написав:
  maklerkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах

єто не ві писали что после избрания Зеленского курс 100 грн за доллар будет и что с ним никто общаться из западніх лидеров не будет?

Унуноктий, я же написал, то, что происходит сейчас с курсом - не имеет прямого отношения к Зеленскому. И, пока, его невнятные пресс-конференции трудно назвать "общением с западными лидерами". Результата, по крайней мере, от этого общения, пока, 0. Скроее, даже, отрицательный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:43

  maklerkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах

Это не Зе оптимизм, это деньги закачанные из офшоров и потраченные на выборные компании шагают по стране. Мне попадалась статистика по радикальной партии, официально на рекламу затратила 46 млн. Грн. И это официальная цифра. А сколько интересно была реальная цифра, а сколько всё потратили? Всегда во время выборов просыпается оптимизм.
xozjain75
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