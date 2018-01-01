Додано: Чет 01 сер, 2019 12:53

У общественной приемной Офиса Зеленского в Киеве на Банковой сегодня проходит митинг обманутых дольщиков жилищного строительства. Возле здания находится около сотни человек.



Эти люди, которые купили квартиры, но их дома не сдали в эксплуатацию. Они стучат по дверям, пытаться пройти и требуют либо президента, либо его ближайших представителей.



"Мы заплатили за квартиры, нам негде жить", "Мы платим банкам за квартиры, которых нет!", - кричат люди. Протестующие находятся в агрессивном состоянии, пытались ворваться в здание, но их вежливо не пустили. "Если нас кинули на деньги застройщики, может их штурманем, а потом к Кличко (мэру Киева) домой?" - говорят митингующие. Представители общественной приемной пообещали дольщикам, что к ним "кто-то выйдет".