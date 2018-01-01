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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1404140514061407>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:07

  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах
maklerkiev
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:47

  maklerkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах

єто не ві писали что после избрания Зеленского курс 100 грн за доллар будет и что с ним никто общаться из западніх лидеров не будет?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:53

У общественной приемной Офиса Зеленского в Киеве на Банковой сегодня проходит митинг обманутых дольщиков жилищного строительства. Возле здания находится около сотни человек.

Эти люди, которые купили квартиры, но их дома не сдали в эксплуатацию. Они стучат по дверям, пытаться пройти и требуют либо президента, либо его ближайших представителей.

"Мы заплатили за квартиры, нам негде жить", "Мы платим банкам за квартиры, которых нет!", - кричат люди. Протестующие находятся в агрессивном состоянии, пытались ворваться в здание, но их вежливо не пустили. "Если нас кинули на деньги застройщики, может их штурманем, а потом к Кличко (мэру Киева) домой?" - говорят митингующие. Представители общественной приемной пообещали дольщикам, что к ним "кто-то выйдет".
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 12:55

  Оранжевый-хит сезона написав:
  maklerkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах

Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах

єто не ві писали что после избрания Зеленского курс 100 грн за доллар будет и что с ним никто общаться из западніх лидеров не будет?

Унуноктий, я же написал, то, что происходит сейчас с курсом - не имеет прямого отношения к Зеленскому. И, пока, его невнятные пресс-конференции трудно назвать "общением с западными лидерами". Результата, по крайней мере, от этого общения, пока, 0. Скроее, даже, отрицательный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Долги по коммуналке никуда не исчезли

ОЙ нежданчик для ззззззужжжжжалки...

"Украинцы сократили долги за коммуналку"
https://news.finance.ua/ru/news/-/45370 ... nfografika

#буитдешеветь! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:41

Читаю о тотальном успехе семьи Юзика на этих выборах. Все новоиспеченные депутаты - криворожане. Понимаю, что спрос на ылитку и бизнес-класс в Киеве будет расти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:54

  airmax78 написав:Читаю о тотальном успехе семьи Юзика на этих выборах. Все новоиспеченные депутаты - криворожане. Понимаю, что спрос на ылитку и бизнес-класс в Киеве будет расти.

  rusramzik написав: Каждые выборы происходит перераспределение "потоков" (самое показательное это донецкие, потом винницкие, сейчас скорей всего криворожцы будут.)сначала наедается верхушка, потом середнячки, потом низшее звено... и от каждого этапа кормится определенная прослойка !

Только падает кол-во предложений в экономе. Хлеб у рыл уже без масла :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:58

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Долги по коммуналке никуда не исчезли

ОЙ нежданчик для ззззззужжжжжалки...

"Украинцы сократили долги за коммуналку"
https://news.finance.ua/ru/news/-/45370 ... nfografika

#буитдешеветь! :mrgreen:

То есть жить стали лучше)))

https://news.finance.ua/ru/news/-/431466/ukraintsy-narashhivayut-dolgi-za-kommunalku
то же самое, год назад
В частности, по состоянию на 30 июня долг украинцев за поставки газа составляет 16,8 млрд грн, при том что на 1 января он был 12,1 млрд.
За отопление и горячую воду украинцы уже должны 11,4 млрд грн против 11,1 млрд грн по состоянию на начало января.
За холодную воду и водоотвод долг за полгода вырос на 1 млрд грн с 1,7 млрд в январе до 2,7 млрд на конец июня.
За содержание домов и придомовых территорий население задолжало 3,9 млрд грн, увеличив долг на 0,9 млрд за шесть месяцев.
Выросли долги и за вывоз мусора с 0,4 млрд в начале января по 0,5 млрд на конец июня.
По материалам УНН

Было 35.3 , ачерез год "уменьшилось" до 50.1

По теме есть что сказать? #Будетдешеветь?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:04

airmax78 а я уже и там, и там пожила) кстати, научилась одной штуке для аренды - в сингапуре в контракте пишут, если чтото ломается (выходит из строя), первые 250 долларов ремонта оплачивает арендатор, остальное владелец. Както больше мотивации аккуратно пользоваться вещами)
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:12

  vikapavl написав:airmax78 а я уже и там, и там пожила) кстати, научилась одной штуке для аренды - в сингапуре в контракте пишут, если чтото ломается (выходит из строя), первые 250 долларов ремонта оплачивает арендатор, остальное владелец. Както больше мотивации аккуратно пользоваться вещами)

Это называется "first loss".
Вы в КТ свою квартиру продали или все еще держите?
airmax78
 
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