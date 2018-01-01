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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:07
Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах
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maklerkiev
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:47
maklerkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах
єто не ві писали что после избрания Зеленского курс 100 грн за доллар будет и что с ним никто общаться из западніх лидеров не будет?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:53
У общественной приемной Офиса Зеленского в Киеве на Банковой сегодня проходит митинг обманутых дольщиков жилищного строительства. Возле здания находится около сотни человек.
Эти люди, которые купили квартиры, но их дома не сдали в эксплуатацию. Они стучат по дверям, пытаться пройти и требуют либо президента, либо его ближайших представителей.
"Мы заплатили за квартиры, нам негде жить", "Мы платим банкам за квартиры, которых нет!", - кричат люди. Протестующие находятся в агрессивном состоянии, пытались ворваться в здание, но их вежливо не пустили. "Если нас кинули на деньги застройщики, может их штурманем, а потом к Кличко (мэру Киева) домой?" - говорят митингующие. Представители общественной приемной пообещали дольщикам, что к ним "кто-то выйдет".
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kwon
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:55
Оранжевый-хит сезона написав: maklerkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне кажется мы входим в период инвестиционного бума как в 2005-2006 годах
Это шутка?Интересно будет узнать ваше мнение хотя бы в декабре, этого года... Инвестиц. Бум ха ха, а я то думаю чего наши дурачки за гостинки по 30000 начали лупить, а это зе-оптимизьм шагает по стране, ну-ну скоро ройсы на улицах будут бросать как в Эмиратах
єто не ві писали что после избрания Зеленского курс 100 грн за доллар будет и что с ним никто общаться из западніх лидеров не будет?
Унуноктий, я же написал, то, что происходит сейчас с курсом - не имеет прямого отношения к Зеленскому. И, пока, его невнятные пресс-конференции трудно назвать "общением с западными лидерами". Результата, по крайней мере, от этого общения, пока, 0. Скроее, даже, отрицательный.
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airmax78
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Додано: Чет 01 сер, 2019 14:26
zzzzzz написав:
Долги по коммуналке никуда не исчезли
ОЙ нежданчик для ззззззужжжжжалки..."Украинцы сократили долги за коммуналку"https://news.finance.ua/ru/news/-/45370 ... nfografika
#буитдешеветь!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 01 сер, 2019 14:41
Читаю о тотальном успехе семьи Юзика на этих выборах. Все новоиспеченные депутаты - криворожане. Понимаю, что спрос на ылитку и бизнес-класс в Киеве будет расти.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 14:58
То есть жить стали лучше)))https://news.finance.ua/ru/news/-/431466/ukraintsy-narashhivayut-dolgi-za-kommunalku
то же самое, год назад
В частности, по состоянию на 30 июня долг украинцев за поставки газа составляет 16,8 млрд грн, при том что на 1 января он был 12,1 млрд.
За отопление и горячую воду украинцы уже должны 11,4 млрд грн против 11,1 млрд грн по состоянию на начало января.
За холодную воду и водоотвод долг за полгода вырос на 1 млрд грн с 1,7 млрд в январе до 2,7 млрд на конец июня.
За содержание домов и придомовых территорий население задолжало 3,9 млрд грн, увеличив долг на 0,9 млрд за шесть месяцев.
Выросли долги и за вывоз мусора с 0,4 млрд в начале января по 0,5 млрд на конец июня.
По материалам УНН
Было 35.3 , ачерез год "уменьшилось" до 50.1
По теме есть что сказать? #Будетдешеветь?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:04
airmax78 а я уже и там, и там пожила) кстати, научилась одной штуке для аренды - в сингапуре в контракте пишут, если чтото ломается (выходит из строя), первые 250 долларов ремонта оплачивает арендатор, остальное владелец. Както больше мотивации аккуратно пользоваться вещами)
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:12
vikapavl написав:airmax78
а я уже и там, и там пожила) кстати, научилась одной штуке для аренды - в сингапуре в контракте пишут, если чтото ломается (выходит из строя), первые 250 долларов ремонта оплачивает арендатор, остальное владелец. Както больше мотивации аккуратно пользоваться вещами)
Это называется "first loss".
Вы в КТ свою квартиру продали или все еще держите?
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airmax78
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