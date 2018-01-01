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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:18
airmax78 держу. и хочу паркингов еще купить несколько и сдавать. как вам идея? ремонт не нужен, денежка капает - если не много, так поменьше, зато наличными и налоги платить не обязательно
ПС кстати что в эмиратах что в сингапуре цены на жилье (читай порог входа) и РОИ такие, что украина кажется эльдорадо.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:21
нема в квитахах нагрузки по отоплению,трохи кашляют за старое,и слабаки бзднули пени.Долги устаканились на старом уровне.Но по моим объектам пени нема и по сей день.Улыбает 3,6% в год есичё,а они пока и ничё
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:31
vikapavl написав:airmax78
держу. и хочу паркингов еще купить несколько и сдавать. как вам идея? ремонт не нужен, денежка капает - если не много, так поменьше, зато наличными и налоги платить не обязательно
ПС кстати что в эмиратах что в сингапуре цены на жилье (читай порог входа) и РОИ такие, что украина кажется эльдорадо.
В Эмиратах вроде как РОИ на уровне 10-12%, разве нет?
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investorkiev
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:43
investorkiev в эмиратах много строят, цены высокие но реалного спроса нет. В аредне ситуация часто такая - все здание принадлежит компании, которая сдает квартиры. Аренда - 2000-2500 евро, платить за год вперед. Приходишь снимать и выбираешь из скажем 10 квартир на разных этажах...куча пустых квартир, но цену держут и строят, строят...Цена квартиры 500-600 кевро (купить). Никто не покупает... это я про нормальные квартиры в многоквартирных домах.
Есть еще виллы, где в каждой комнате-студии по шейху обитает - это совсем другой рынок. Такие комнаты по 1000 евро где то в аренде. Цена виллы, чтоб купить, от миллиона евро.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:49
vikapavl Проверьте лс плз.
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airmax78
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:08
Сауд.аравия к 2030 году собирается построить город будущего. С гиперлупом, аэротакси, искуственной луной, беспилотниками...
Как бы туда вложиться? На этапе котлована в песках?
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investorkiev
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:13
vikapavl написав:investorkiev
в эмиратах много строят, цены высокие но реалного спроса нет. В аредне ситуация часто такая - все здание принадлежит компании, которая сдает квартиры. Аренда - 2000-2500 евро, платить за год вперед. Приходишь снимать и выбираешь из скажем 10 квартир на разных этажах...куча пустых квартир, но цену держут и строят, строят...Цена квартиры 500-600 кевро (купить). Никто не покупает... это я про нормальные квартиры в многоквартирных домах.
Есть еще виллы, где в каждой комнате-студии по шейху обитает - это совсем другой рынок. Такие комнаты по 1000 евро где то в аренде. Цена виллы, чтоб купить, от миллиона евро.
Вот такой например ценник в Port de la Mer - однушка от 1.3M дирхамов (353,942$).
Сдавать, наверное, можно тыс за 70 дирхамов максимум. 10-12 % никак не получается. Конкуренция сейчас в Эмиратах недетская + постоянное падение рентс.
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change_pm
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:15
investorkiev написав:
Сауд.аравия к 2030 году собирается построить город будущего. С гиперлупом, аэротакси, искуственной луной, беспилотниками...
Как бы туда вложиться? На этапе котлована в песках?
Сначала обрезание, смена религии, поиск партнера в СА, а потом, иншалла, можно и вложиться
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:54
Оранжевый-хит сезона написав:
мега эксперты уже писали что если выберем зеленского то курс будет 100 грн за доллар
у вас порохоботизм головного мозга
вы что-то путаете - я первый выпью от радости когда эту с... , простите, бывшего президента посадят или хотя бы в розыск подадут. хотя я не пью ибо язва.
а вот на курс в 100 оч надеюсь - нужно же как-то народ отрезвлять)
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jj1981ua
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