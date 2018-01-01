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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1405140614071408>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:18

airmax78 держу. и хочу паркингов еще купить несколько и сдавать. как вам идея? ремонт не нужен, денежка капает - если не много, так поменьше, зато наличными и налоги платить не обязательно
ПС кстати что в эмиратах что в сингапуре цены на жилье (читай порог входа) и РОИ такие, что украина кажется эльдорадо.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:21

  Прохожий написав:"Украинцы сократили долги за коммуналку"
https://news.finance.ua/ru/news/-/45370 ... nfografika

#буитдешеветь! :mrgreen:

нема в квитахах нагрузки по отоплению,трохи кашляют за старое,и слабаки бзднули пени.Долги устаканились на старом уровне.Но по моим объектам пени нема и по сей день.Улыбает 3,6% в год есичё,а они пока и ничё :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:31

  vikapavl написав:airmax78 держу. и хочу паркингов еще купить несколько и сдавать. как вам идея? ремонт не нужен, денежка капает - если не много, так поменьше, зато наличными и налоги платить не обязательно
ПС кстати что в эмиратах что в сингапуре цены на жилье (читай порог входа) и РОИ такие, что украина кажется эльдорадо.


В Эмиратах вроде как РОИ на уровне 10-12%, разве нет?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:43

investorkiev в эмиратах много строят, цены высокие но реалного спроса нет. В аредне ситуация часто такая - все здание принадлежит компании, которая сдает квартиры. Аренда - 2000-2500 евро, платить за год вперед. Приходишь снимать и выбираешь из скажем 10 квартир на разных этажах...куча пустых квартир, но цену держут и строят, строят...Цена квартиры 500-600 кевро (купить). Никто не покупает... это я про нормальные квартиры в многоквартирных домах.
Есть еще виллы, где в каждой комнате-студии по шейху обитает - это совсем другой рынок. Такие комнаты по 1000 евро где то в аренде. Цена виллы, чтоб купить, от миллиона евро.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:49

vikapavl Проверьте лс плз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сауд.аравия к 2030 году собирается построить город будущего. С гиперлупом, аэротакси, искуственной луной, беспилотниками...

Как бы туда вложиться? На этапе котлована в песках?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:13

  vikapavl написав:investorkiev в эмиратах много строят, цены высокие но реалного спроса нет. В аредне ситуация часто такая - все здание принадлежит компании, которая сдает квартиры. Аренда - 2000-2500 евро, платить за год вперед. Приходишь снимать и выбираешь из скажем 10 квартир на разных этажах...куча пустых квартир, но цену держут и строят, строят...Цена квартиры 500-600 кевро (купить). Никто не покупает... это я про нормальные квартиры в многоквартирных домах.
Есть еще виллы, где в каждой комнате-студии по шейху обитает - это совсем другой рынок. Такие комнаты по 1000 евро где то в аренде. Цена виллы, чтоб купить, от миллиона евро.


Вот такой например ценник в Port de la Mer - однушка от 1.3M дирхамов (353,942$).
Сдавать, наверное, можно тыс за 70 дирхамов максимум. 10-12 % никак не получается. Конкуренция сейчас в Эмиратах недетская + постоянное падение рентс.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:15

  investorkiev написав:Сауд.аравия к 2030 году собирается построить город будущего. С гиперлупом, аэротакси, искуственной луной, беспилотниками...

Как бы туда вложиться? На этапе котлована в песках?


Сначала обрезание, смена религии, поиск партнера в СА, а потом, иншалла, можно и вложиться :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:54

  Оранжевый-хит сезона написав:мега эксперты уже писали что если выберем зеленского то курс будет 100 грн за доллар
у вас порохоботизм головного мозга

вы что-то путаете - я первый выпью от радости когда эту с... , простите, бывшего президента посадят или хотя бы в розыск подадут. хотя я не пью ибо язва.
а вот на курс в 100 оч надеюсь - нужно же как-то народ отрезвлять)
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:13

В 2020 году группа "Метинвест" прогнозирует рост внутреннего рынка металлопродукции на уровне 3%.
Об этом генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил в интервью GMK Center, передает БизнесЦензор.

Глава компании уточнил, что, по данным группы, объем потребления металлопроката на внутреннем рынке за 5 месяцев 2019 года остался на уровне 2018 года.

"Поэтому я бы сказал, что на рынке наблюдается определенная стагнация. В 2020 году мы рассчитываем на незначительный рост рынка (на уровне 3%) – в первую очередь за счет строительства инженерных сооружений и нежилой недвижимости. Мы считаем, что бизнес в Украине продолжает переориентацию поставок на рынки стран Запада, в которых действуют повышенные стандарты качества продукции. А это требует от отечественного производителя модернизации действующих и ввода новых производственных мощностей", – отметил Рыженков.

Гендиректор добавил, что в 2020 году группа ожидает, что основу роста составит потребление в строительном секторе: инженерные сооружения и нежилые здания. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140811


Экономика растет, а продажи металопроката не растут , укр.ноу-хау :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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