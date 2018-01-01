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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1405140614071408

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:17

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Долги по коммуналке никуда не исчезли

ОЙ нежданчик для ззззззужжжжжалки...

"Украинцы сократили долги за коммуналку"
https://news.finance.ua/ru/news/-/45370 ... nfografika

#буитдешеветь! :mrgreen:

Ага, все 50 млрд погасили враз :lol:
Долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в июне 2019 года составили 50,1 млрд грн, что на 3,6% меньше, чем в мае нынешнего года.
За 1 месяц долги упали на 3,6% - Вопрос. Сколько месяцев нужно что-бы долги ликвидировать ? :lol:

Летом всегда общая задолженность снижается. Но с началом отопительного сезона начинается рост.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:36

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Долги по коммуналке никуда не исчезли

ОЙ нежданчик для ззззззужжжжжалки...

"Украинцы сократили долги за коммуналку"
https://news.finance.ua/ru/news/-/45370 ... nfografika

#буитдешеветь! :mrgreen:

Ага, все 50 млрд погасили враз :lol:
Долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в июне 2019 года составили 50,1 млрд грн, что на 3,6% меньше, чем в мае нынешнего года.
За 1 месяц долги упали на 3,6% - Вопрос. Сколько месяцев нужно что-бы долги ликвидировать ? :lol:

Летом всегда общая задолженность снижается. Но с началом отопительного сезона начинается рост.

Тю. А до чого тут завжди знижується а потім зростання? То було за злоччинної влади. А зараз влада зелюдей. Все буде ок. Заборгованість знизиться. І ніколи вже не підвищиться.

:-)
Хто не купив - той втратив.
Всім процвітання!
Первый
 
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  #<1 ... 1405140614071408
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