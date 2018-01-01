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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2019 17:17
Ага, все 50 млрд погасили враз
Долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в июне 2019 года составили 50,1 млрд грн, что на 3,6% меньше, чем в мае нынешнего года.
За 1 месяц долги упали на 3,6% - Вопрос. Сколько месяцев нужно что-бы долги ликвидировать ?
Летом всегда общая задолженность снижается. Но с началом отопительного сезона начинается рост.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 сер, 2019 17:36
zzzzzz написав:
Ага, все 50 млрд погасили враз
Долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в июне 2019 года составили 50,1 млрд грн, что на 3,6% меньше, чем в мае нынешнего года.
За 1 месяц долги упали на 3,6% - Вопрос. Сколько месяцев нужно что-бы долги ликвидировать ?
Летом всегда общая задолженность снижается. Но с началом отопительного сезона начинается рост.
Тю. А до чого тут завжди знижується а потім зростання? То було за злоччинної влади. А зараз влада зелюдей. Все буде ок. Заборгованість знизиться. І ніколи вже не підвищиться.
Хто не купив - той втратив.
Всім процвітання!
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