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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1405140614071408

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:17

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Долги по коммуналке никуда не исчезли

ОЙ нежданчик для ззззззужжжжжалки...

"Украинцы сократили долги за коммуналку"
https://news.finance.ua/ru/news/-/45370 ... nfografika

#буитдешеветь! :mrgreen:

Ага, все 50 млрд погасили враз :lol:
Долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в июне 2019 года составили 50,1 млрд грн, что на 3,6% меньше, чем в мае нынешнего года.
За 1 месяц долги упали на 3,6% - Вопрос. Сколько месяцев нужно что-бы долги ликвидировать ? :lol:

Летом всегда общая задолженность снижается. Но с началом отопительного сезона начинается рост.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:36

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Долги по коммуналке никуда не исчезли

ОЙ нежданчик для ззззззужжжжжалки...

"Украинцы сократили долги за коммуналку"
https://news.finance.ua/ru/news/-/45370 ... nfografika

#буитдешеветь! :mrgreen:

Ага, все 50 млрд погасили враз :lol:
Долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в июне 2019 года составили 50,1 млрд грн, что на 3,6% меньше, чем в мае нынешнего года.
За 1 месяц долги упали на 3,6% - Вопрос. Сколько месяцев нужно что-бы долги ликвидировать ? :lol:

Летом всегда общая задолженность снижается. Но с началом отопительного сезона начинается рост.

Тю. А до чого тут завжди знижується а потім зростання? То було за злоччинної влади. А зараз влада зелюдей. Все буде ок. Заборгованість знизиться. І ніколи вже не підвищиться.

:-)
Хто не купив - той втратив.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересная чтиво. Согласен, что из за гвно застройщиков просто обязана появиться должность "участковый дизайнер". Очень много покупанов страдает от "правильной" политики отделов продаж, так как на вторичке продать условный смарт от кана не представляется возможным.
ПС
В главе "комнаты - секторы" использована трёха из кардинала.
https://www.inmyroom.ru/posts/14740-pla ... he-izbegat
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:40

  hume написав:ПС
В главе "комнаты - секторы" использована трёха из кардинала.
https://www.inmyroom.ru/posts/14740-pla ... he-izbegat


Миракс обиделся, у него в корпусе, где должен был быть офис, та же история с секторами
Вспомнился Квартет около вокзала по разделе " стены не под прямым углом"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:51

  Serg-ik написав:
  hume написав:ПС
В главе "комнаты - секторы" использована трёха из кардинала.
https://www.inmyroom.ru/posts/14740-pla ... he-izbegat


Миракс обиделся, у него в корпусе, где должен был быть офис, та же история с секторами
Вспомнился Квартет около вокзала по разделе " стены не под прямым углом"

Кстати, полезный сайт. На нём часто указаны меираж и стоимость ремонта " до последней вазы", в основном конечно москва. Но стоимость ремонтов впечатляет. Даже в однухах он ниже 40 куе бывает редко. Так, что мы очень отстали в ценовом плане, думаю Киев где то на уровне условного смоленска, возможно ниже.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:55

  hume написав:Интересная чтиво. Согласен, что из за гвно застройщиков просто обязана появиться должность "участковый дизайнер". Очень много покупанов страдает от "правильной" политики отделов продаж, так как на вторичке продать условный смарт от кана не представляется возможным.
ПС
В главе "комнаты - секторы" использована трёха из кардинала.
https://www.inmyroom.ru/posts/14740-pla ... he-izbegat

Статью написал архитектор из Одессы. Справедливости ради, трехи в Кардинале продавали по такой цене, что даже с такой планировкой грех было не взять.
airmax78
 
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