Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Интересная чтиво. Согласен, что из за гвно застройщиков просто обязана появиться должность "участковый дизайнер". Очень много покупанов страдает от "правильной" политики отделов продаж, так как на вторичке продать условный смарт от кана не представляется возможным. ПС В главе "комнаты - секторы" использована трёха из кардинала. https://www.inmyroom.ru/posts/14740-pla ... he-izbegat
Миракс обиделся, у него в корпусе, где должен был быть офис, та же история с секторами Вспомнился Квартет около вокзала по разделе " стены не под прямым углом"
Кстати, полезный сайт. На нём часто указаны меираж и стоимость ремонта " до последней вазы", в основном конечно москва. Но стоимость ремонтов впечатляет. Даже в однухах он ниже 40 куе бывает редко. Так, что мы очень отстали в ценовом плане, думаю Киев где то на уровне условного смоленска, возможно ниже.
hume написав:Интересная чтиво. Согласен, что из за гвно застройщиков просто обязана появиться должность "участковый дизайнер". Очень много покупанов страдает от "правильной" политики отделов продаж, так как на вторичке продать условный смарт от кана не представляется возможным. ПС В главе "комнаты - секторы" использована трёха из кардинала. https://www.inmyroom.ru/posts/14740-pla ... he-izbegat
Статью написал архитектор из Одессы. Справедливости ради, трехи в Кардинале продавали по такой цене, что даже с такой планировкой грех было не взять.