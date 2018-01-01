Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Интересная чтиво. Согласен, что из за гвно застройщиков просто обязана появиться должность "участковый дизайнер". Очень много покупанов страдает от "правильной" политики отделов продаж, так как на вторичке продать условный смарт от кана не представляется возможным. ПС В главе "комнаты - секторы" использована трёха из кардинала. https://www.inmyroom.ru/posts/14740-pla ... he-izbegat
Миракс обиделся, у него в корпусе, где должен был быть офис, та же история с секторами Вспомнился Квартет около вокзала по разделе " стены не под прямым углом"
Кстати, полезный сайт. На нём часто указаны меираж и стоимость ремонта " до последней вазы", в основном конечно москва. Но стоимость ремонтов впечатляет. Даже в однухах он ниже 40 куе бывает редко. Так, что мы очень отстали в ценовом плане, думаю Киев где то на уровне условного смоленска, возможно ниже.
hume написав:Интересная чтиво. Согласен, что из за гвно застройщиков просто обязана появиться должность "участковый дизайнер". Очень много покупанов страдает от "правильной" политики отделов продаж, так как на вторичке продать условный смарт от кана не представляется возможным. ПС В главе "комнаты - секторы" использована трёха из кардинала. https://www.inmyroom.ru/posts/14740-pla ... he-izbegat
Статью написал архитектор из Одессы. Справедливости ради, трехи в Кардинале продавали по такой цене, что даже с такой планировкой грех было не взять.
airmax78 написав:Читаю о тотальном успехе семьи Юзика на этих выборах. Все новоиспеченные депутаты - криворожане. Понимаю, что спрос на ылитку и бизнес-класс в Киеве будет расти.
Он как актёр полный ноль, при появлении этой туши на сцене у меня апатия к кварталу начинается. Все это понимали, но зеля своих не бросает и уйти его не могли, сейчас подвернулся неплохой шанс избавиться от горекомика навсегда и спасти мир шоубиза при чем зеленский ни при чём, он прошёл по мажоритарке, как и вся его семья. Вот это красота игры.
vikapavl написав:хочу паркингов еще купить несколько и сдавать. как вам идея? ремонт не нужен, денежка капает - если не много, так поменьше, зато наличными и налоги платить не обязательно
ждём реакции Прохожего
не понял в чем сакральная разница в контексте уплаты налогов от дохода при сдаче в аренду паркоместа или квартиры
ремонт не нужен согласен, но по доходности есть вопросы у меня в доме паркомеcта сдаются в аренду ПА1500грн/мес, цена продажи была от 15куе в кризис до 25 куе в "жырные годы", думаю профит можно посчитать на калькуляторе ...и да, паркомест гораздо меньше чем квартир, дом совсем не бюджетный, в паркинге стоят ренджи, теслы и прочие Х5/6 с геликами ...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
vikapavl написав:хочу паркингов еще купить несколько и сдавать. как вам идея? ремонт не нужен, денежка капает - если не много, так поменьше, зато наличными и налоги платить не обязательно
ждём реакции Прохожего
не понял в чем сакральная разница в контексте уплаты налогов от дохода при сдаче в аренду паркоместа или квартиры
ремонт не нужен согласен, но по доходности есть вопросы у меня в доме паркомеcта сдаются в аренду ПА1500грн/мес, цена продажи была от 15куе в кризис до 25 куе в "жырные годы", думаю профит можно посчитать на калькуляторе ...и да, паркомест гораздо меньше чем квартир, дом совсем не бюджетный, в паркинге стоят ренджи, теслы и прочие Х5/6 с геликами ...
нищеброды, в ЖК Киевский в Ирпене 1200 грн паркоместо в неотапливаемом трехуровневом паркинге