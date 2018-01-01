Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 сер, 2019 21:20
Доллар за месяц поболе укрепился. В долларовом эквиваленте долги за коммуналку выросли. Почему нужно считать в долларах? Потому что недвига считается в долларах.
Zebra
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:29
Чикага просто акуенна:
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:34
Вавриш поднял планку для бизнес-класса.
airmax78
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:46
airmax78 написав:
Вавриш поднял планку для бизнес-класса.
цены?
кстати а чё там вавриш поднял в Одессе с Кандинский?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:53
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
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купил?
Локти кусаю.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 21:55
Прохожий написав: airmax78 написав:
Вавриш поднял планку для бизнес-класса.
цены?
кстати а чё там вавриш поднял в Одессе с Кандинский?
В Одессе у Вавриша конкуренты отсутствуют. Есть Сага и все остальные против нее просто галимые колхозники.
airmax78
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Додано: Чет 01 сер, 2019 23:00
airmax78
а кто за это должен отвечать ?
морда
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