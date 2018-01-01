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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1406140714081409

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:20

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Долги по коммуналке никуда не исчезли

ОЙ нежданчик для ззззззужжжжжалки...

"Украинцы сократили долги за коммуналку"
https://news.finance.ua/ru/news/-/45370 ... nfografika

#буитдешеветь! :mrgreen:

Доллар за месяц поболе укрепился. В долларовом эквиваленте долги за коммуналку выросли. Почему нужно считать в долларах? Потому что недвига считается в долларах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чикага просто акуенна:

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вавриш поднял планку для бизнес-класса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:38

  airmax78 написав:Чикага просто акуенна:

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купил?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:46

  airmax78 написав:Вавриш поднял планку для бизнес-класса.

цены?

кстати а чё там вавриш поднял в Одессе с Кандинский?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:53

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Чикага просто акуенна:

купил?

Локти кусаю.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:55

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Вавриш поднял планку для бизнес-класса.

цены?

кстати а чё там вавриш поднял в Одессе с Кандинский?

В Одессе у Вавриша конкуренты отсутствуют. Есть Сага и все остальные против нее просто галимые колхозники.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 23:00

airmax78
а кто за это должен отвечать ?
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