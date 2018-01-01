Сколько же там будет стоить содержание грн/м2?airmax78 написав:Реально дом, как будто материализовался из другого мира.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 сер, 2019 04:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сколько же там будет стоить содержание грн/м2?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
|