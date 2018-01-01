Для себя покупку в этом объекте не рассматривал, поскольку загазованность, шум, вечные пробки пыль и отсутствие детских и лаундж зон. А что вам понравилось поконкретней?
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Додано: Чет 01 сер, 2019 23:23
Додано: П'ят 02 сер, 2019 04:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сколько же там будет стоить содержание грн/м2?
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:08
Угу. Делориан среди дерьма 1885 года.
Вот на рыбальськом есть же шанс сделать остров для нормальных людей. Вот чтобы можно было не выезжать в город, все в одном месте. А в аэропорт - отдельный шатл с закрытыми окнами, сел - и из красоты в другую красоту, минуя пересичного
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:53
- Ага, и на вышки по паре пулеметов через каждые сто метров...
- А почему именно по паре, и по одному хватит.
- Чтобы не перегревались!
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