Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:26

airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Чикага просто акуенна:

Чикага просто акуенна:

купил? купил?

Локти кусаю. Локти кусаю.

А чего локти то кусать? Если в связи с тем, что по 1.5к бакса за метр однушку не взяли в 16 году, а сейчас не переуступили, то да.Но ведь не взяли потому что: неизвестный застройщик, война, неуверенность + построят ли то, что обещали?А если купить почти готовое сейчас и держать (сдавая), то даже сейчас годная стратегия, если верить в будущее Украины. Жаль, что однушек уже нет в свободной продаже.Приведу пример подобного объекта в Манчестере - Deansgate square от Renaker.Там конечно лучше объект в плане внутренней инфраструктуры. И ценник там был за готовое, с ремонтом от 4.5 тыс фунтов за метр.Т.е. потенциал у Чикаги еще ого-го, особенно, если все наладится