Для себя покупку в этом объекте не рассматривал, поскольку загазованность, шум, вечные пробки пыль и отсутствие детских и лаундж зон. А что вам понравилось поконкретней?
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Додано: Чет 01 сер, 2019 23:23
Додано: П'ят 02 сер, 2019 04:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сколько же там будет стоить содержание грн/м2?
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:08
Угу. Делориан среди дерьма 1885 года.
Вот на рыбальськом есть же шанс сделать остров для нормальных людей. Вот чтобы можно было не выезжать в город, все в одном месте. А в аэропорт - отдельный шатл с закрытыми окнами, сел - и из красоты в другую красоту, минуя пересичного
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:53
- Ага, и на вышки по паре пулеметов через каждые сто метров...
- А почему именно по паре, и по одному хватит.
- Чтобы не перегревались!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:14
Вот ты смеешься, а я, нищеброд, испытал гнетущее чувство зависти именно на Антоновича. Пробираясь по тротуару между капотами джипов и красивой стеной дома, уперлись в открытую дверь (гостинница, что-ли, или хауз какой-то). И через открытую дверь я увидел ЕЕ - золотая лестница, МОП с красавицей за стойкой... От неожиданности я даже пропустил хорошо одетых джентльменов, вышедших из прекрасного, аккуратно протиснувшихся мимо капота своего внедорожника и помчавшихся по киевской грязи в светлое их...
Пойду наверно у лифта уберу, хоть на шаг стану ближе лучшему...
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:26
А чего локти то кусать? Если в связи с тем, что по 1.5к бакса за метр однушку не взяли в 16 году, а сейчас не переуступили, то да.
Но ведь не взяли потому что: неизвестный застройщик, война, неуверенность + построят ли то, что обещали?
А если купить почти готовое сейчас и держать (сдавая), то даже сейчас годная стратегия, если верить в будущее Украины. Жаль, что однушек уже нет в свободной продаже.
Приведу пример подобного объекта в Манчестере - Deansgate square от Renaker.
Там конечно лучше объект в плане внутренней инфраструктуры. И ценник там был за готовое, с ремонтом от 4.5 тыс фунтов за метр.
Т.е. потенциал у Чикаги еще ого-го, особенно, если все наладится
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:06
То,что хоть кто-то смотрит убожество типа 95 квартала уже объясняет почему в стране столько ограниченных людей. Сюда же можно добавить слушающих попсню,"шансон" и прочие аналогичные достижения культуры.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:11
Архитектурные решения - дом состоящий визуально из нескольких домов. Уровень и качество отделки фасадов, подсветка - это на сегодняшний день самая крутая подсветка в Киеве. Этот стеклянный куб. Реально дом похож на декорацию из фильма про будущее. По сравнению с Чикагой теперь даже Тетрис смотрится чистенько, но бедненько. Внутри я не был, но, уверен, там тоже полный порядок.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:16
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