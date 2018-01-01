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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1407140814091410

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 198
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
58
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
29
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 23:23

  airmax78 написав:Чикага просто акуенна:

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Для себя покупку в этом объекте не рассматривал, поскольку загазованность, шум, вечные пробки пыль и отсутствие детских и лаундж зон. А что вам понравилось поконкретней?
xozjain75
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 04:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Реально дом, как будто материализовался из другого мира.
Сколько же там будет стоить содержание грн/м2?


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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:08

  airmax78 написав:Реально дом, как будто материализовался из другого мира.


Угу. Делориан среди дерьма 1885 года.
Вот на рыбальськом есть же шанс сделать остров для нормальных людей. Вот чтобы можно было не выезжать в город, все в одном месте. А в аэропорт - отдельный шатл с закрытыми окнами, сел - и из красоты в другую красоту, минуя пересичного :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:53

  vano80 написав:
  airmax78 написав:Реально дом, как будто материализовался из другого мира.


Угу. Делориан среди дерьма 1885 года.
Вот на рыбальськом есть же шанс сделать остров для нормальных людей. Вот чтобы можно было не выезжать в город, все в одном месте. А в аэропорт - отдельный шатл с закрытыми окнами, сел - и из красоты в другую красоту, минуя пересичного :mrgreen:

- Ага, и на вышки по паре пулеметов через каждые сто метров...
- А почему именно по паре, и по одному хватит.
- Чтобы не перегревались!

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antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:14

  antey1969 написав:
  vano80 написав:
  airmax78 написав:Реально дом, как будто материализовался из другого мира.


Угу. Делориан среди дерьма 1885 года.
Вот на рыбальськом есть же шанс сделать остров для нормальных людей. Вот чтобы можно было не выезжать в город, все в одном месте. А в аэропорт - отдельный шатл с закрытыми окнами, сел - и из красоты в другую красоту, минуя пересичного :mrgreen:

- Ага, и на вышки по паре пулеметов через каждые сто метров...
- А почему именно по паре, и по одному хватит.
- Чтобы не перегревались!


Вот ты смеешься, а я, нищеброд, испытал гнетущее чувство зависти именно на Антоновича. Пробираясь по тротуару между капотами джипов и красивой стеной дома, уперлись в открытую дверь (гостинница, что-ли, или хауз какой-то). И через открытую дверь я увидел ЕЕ - золотая лестница, МОП с красавицей за стойкой... От неожиданности я даже пропустил хорошо одетых джентльменов, вышедших из прекрасного, аккуратно протиснувшихся мимо капота своего внедорожника и помчавшихся по киевской грязи в светлое их...
Пойду наверно у лифта уберу, хоть на шаг стану ближе лучшему... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:26

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Чикага просто акуенна:

купил?

Локти кусаю.


А чего локти то кусать? Если в связи с тем, что по 1.5к бакса за метр однушку не взяли в 16 году, а сейчас не переуступили, то да.
Но ведь не взяли потому что: неизвестный застройщик, война, неуверенность + построят ли то, что обещали?

А если купить почти готовое сейчас и держать (сдавая), то даже сейчас годная стратегия, если верить в будущее Украины. Жаль, что однушек уже нет в свободной продаже.

Приведу пример подобного объекта в Манчестере - Deansgate square от Renaker.
Там конечно лучше объект в плане внутренней инфраструктуры. И ценник там был за готовое, с ремонтом от 4.5 тыс фунтов за метр.

Т.е. потенциал у Чикаги еще ого-го, особенно, если все наладится :)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:06

  hume написав:
  airmax78 написав:Читаю о тотальном успехе семьи Юзика на этих выборах. Все новоиспеченные депутаты - криворожане. Понимаю, что спрос на ылитку и бизнес-класс в Киеве будет расти.

Он как актёр полный ноль, при появлении этой туши на сцене у меня апатия к кварталу начинается. Все это понимали, но зеля своих не бросает и уйти его не могли, сейчас подвернулся неплохой шанс избавиться от горекомика навсегда и спасти мир шоубиза :mrgreen: при чем зеленский ни при чём, он прошёл по мажоритарке, как и вся его семья. Вот это красота игры. :mrgreen:

То,что хоть кто-то смотрит убожество типа 95 квартала уже объясняет почему в стране столько ограниченных людей. Сюда же можно добавить слушающих попсню,"шансон" и прочие аналогичные достижения культуры.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:11

  xozjain75 написав:
  airmax78 написав:Чикага просто акуенна:

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Для себя покупку в этом объекте не рассматривал, поскольку загазованность, шум, вечные пробки пыль и отсутствие детских и лаундж зон. А что вам понравилось поконкретней?

Архитектурные решения - дом состоящий визуально из нескольких домов. Уровень и качество отделки фасадов, подсветка - это на сегодняшний день самая крутая подсветка в Киеве. Этот стеклянный куб. Реально дом похож на декорацию из фильма про будущее. По сравнению с Чикагой теперь даже Тетрис смотрится чистенько, но бедненько. Внутри я не был, но, уверен, там тоже полный порядок.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:16

  vano80 написав:Вот ты смеешься, а я, нищеброд, испытал гнетущее чувство зависти именно на Антоновича. Пробираясь по тротуару между капотами джипов и красивой стеной дома,


Там возле дома есть охраняемая придомовая территория, на которую не заедет посторонний Бугатти ?
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  #<1 ... 1407140814091410
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