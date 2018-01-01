Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48
Объект сугубо под аренду. Жить там на очень большого любителя, но вот для молодых (и не очень) бизнесменов, экспатов подойдёт на ура, как квартира для ночёвки при обладании домом в конче. Вариантов масса, но вот связаны все почему то с арендой.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:48
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11
Да, после дома в Конче, ночовка в квартире над круглосуточно гудящей трассой будет незабываема
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:45
Мне эта подстветка напоминает дешевую рекламу
Живите своим умом!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, началось. Мне вспоминается как тут критиковали едкую синюю подсветку ЦП, выедающую глаза, находя оправдание почему ЦП - это гуано. Время все расставило на свои места.
Подсветка в Чикаге - это лучшая подсветка здания в Киеве на сегодняшний день. Будет мешать жильцам - попросят УК и ее отключат. Опять же шторы решают.
Но это все второстепенные вопросы. По качеству фасадных материалов, дизайнерских решений в оформлении фасада и архитектурному проекту у Чикаги сейчас в Киеве нет конкурентов. По-больше бы таких домов.
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